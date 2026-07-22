Die Nati steht vor einem Wendepunkt: Verabschiedet sich die goldene Generation um Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez nach der WM 2026? Der Verband plant bereits für die Zukunft. Und sucht neue Stars.

Mit wem Murat Yakin nach der WM weiterhin planen kann

Mit wem Murat Yakin nach der WM weiterhin planen kann

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach der WM stellt sich die Frage nach der Zukunft von Xhaka und Co.

Blerim Dzemaili hofft auf Fortsetzung, SFV plant bereits Umbruch

18-jähriges Sturmtalent im Ausland könnte Embolo-Nachfolge antreten

Tobias Wedermann Fussballchef

Nach der jüngsten Weltmeisterschaft stellt sich eine Frage mit besonderer Brisanz: War diese WM die Abschiedsvorstellung der goldenen Generation um Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Remo Freuler? «Die nächste WM könnte mein letztes Turnier sein», kündigte Xhaka bereits Anfang 2025 an. Blick-Experte Blerim Dzemaili hingegen hofft «für die Nationalmannschaft, dass diese Spieler noch weitermachen.» So oder so tut der SFV gut daran, den alles andere als einfachen Übergang einzuleiten.

Vor allem für die Embolo-Nachfolge gibts viel Arbeit

Auf der linken Abwehrseite droht im Falle eines Rodriguez-Rücktritts ein Loch, das Miro Muheim oder junge Nachwuchskräfte erst einmal füllen müssten. Und im Mittelfeld warten gleich zwei Spieler seit längerem auf ihren Moment.

Besonders heikel ist die Lage im Sturmzentrum: Breel Embolo ist zwar unersetzliches Herzstück der Nati, doch dahinter offenbart sich Yakins grösste Baustelle. Weil der Nati-Coach den Sprung aus der Super League in die Nationalmannschaft als extrem steil erachtet, blickt der SFV ins Ausland.

Welche Tendenz es bei Xhaka gibt, wer auf den defensiven Aussenpositionen in die riesigen Fussstapfen der Routiniers treten soll und welches junge Ausland-Juwel dereinst Embolo beerben könnte, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.