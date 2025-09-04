DE
«Gibt kein freundschaftliches Bruder-Duell mehr»
Yakin über Kosovo-Spiel:«Gibt kein freundschaftliches Bruder-Duell mehr»

Nati-Coach Yakin über Kosovo-Spiel
«Bruderduell? Das wird nicht mehr der Fall sein»

Bevor am Freitagabend die WM-Quali mit dem Kracher gegen Kosovo beginnt, stellten sich Nati-Trainer Murat Yakin und Dan Ndoye den Medien.
1/6
Voller Fokus aufs Spiel gegen den Kosovo: Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

«Heimspiele sind zum Gewinnen da», mit diesen Worten gibt Murat Yakin die Marschrichtung für die Schweizer Nati am Freitagabend für den Auftakt in der WM-Quali gegen den Kosovo (20.45 Uhr) vor. Nach einem enttäuschenden Nations-League-Herbst und den Testspielen im Frühling und Sommer strahlt der Nati-Coach viel Optimismus für die anstehenden Wochen aus.

Bis zum 18. November sind alle sechs Quali-Spiele angesetzt – dann wird sich zeigen, ob die Schweiz im Sommer 2026 an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann. «Auch wenn viele einen Durchmarsch erwarten, ist es eine schwierige Gruppe», betont Yakin und versucht damit, die Erwartungen trotz seines Optimismus etwas zu dämpfen.

Die Chance, mit zwei Heimsiegen gegen die vermeintlich schwächeren Gegner Kosovo und Slowenien zu starten, ist Yakin durchaus bewusst. Auch wenn er am Freitag nicht wirklich mit einem klassischen Heimspiel rechnet. Er stellt sich auf ein Stadion ein, in dem die Fan-Verhältnisse ungefähr «50:50» verteilt sein könnten. Schon bei den bisherigen zwei Duellen mit dem Kosovo in der Schweiz war das so. Yakin erinnert sich: «Es war immer von einem freundschaftlichen Bruderduell die Rede. Das wird am Freitag nicht mehr der Fall sein.»

Offensiv-Hoffnung Ndoye

Beim Unterfangen, gegen den Kosovo mit drei Punkten in die WM-Quali zu starten, ruhen in der Offensive auch viele Hoffnungen auf Dan Ndoye. Der flinke Angreifer hat sich nach seinem 42-Millionen-Franken-Wechsel von Bologna zu Nottingham Forest vielversprechend in der Premier League eingeführt: In drei Spielen erzielte er bereits ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

Entsprechend wird erwartet, dass der 24-Jährige in der Nati eine tragende Rolle übernehmen kann – insbesondere nach den Rücktritten von Yann Sommer, Fabian Schär und Xherdan Shaqiri. «Ich übernehme gerne Verantwortung und versuche, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen», sagt Ndoye. Gross verändern will er sich dabei aber nicht: «Ich bleibe der gleiche Dan.»

Die PK zum Nachlesen im Ticker:

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
1:0
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
0:1
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
      Meistgelesen