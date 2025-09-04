1/6 Voller Fokus aufs Spiel gegen den Kosovo: Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz. Foto: TOTO MARTI

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Heimspiele sind zum Gewinnen da», mit diesen Worten gibt Murat Yakin die Marschrichtung für die Schweizer Nati am Freitagabend für den Auftakt in der WM-Quali gegen den Kosovo (20.45 Uhr) vor. Nach einem enttäuschenden Nations-League-Herbst und den Testspielen im Frühling und Sommer strahlt der Nati-Coach viel Optimismus für die anstehenden Wochen aus.

Bis zum 18. November sind alle sechs Quali-Spiele angesetzt – dann wird sich zeigen, ob die Schweiz im Sommer 2026 an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann. «Auch wenn viele einen Durchmarsch erwarten, ist es eine schwierige Gruppe», betont Yakin und versucht damit, die Erwartungen trotz seines Optimismus etwas zu dämpfen.

Die Chance, mit zwei Heimsiegen gegen die vermeintlich schwächeren Gegner Kosovo und Slowenien zu starten, ist Yakin durchaus bewusst. Auch wenn er am Freitag nicht wirklich mit einem klassischen Heimspiel rechnet. Er stellt sich auf ein Stadion ein, in dem die Fan-Verhältnisse ungefähr «50:50» verteilt sein könnten. Schon bei den bisherigen zwei Duellen mit dem Kosovo in der Schweiz war das so. Yakin erinnert sich: «Es war immer von einem freundschaftlichen Bruderduell die Rede. Das wird am Freitag nicht mehr der Fall sein.»

Offensiv-Hoffnung Ndoye

Beim Unterfangen, gegen den Kosovo mit drei Punkten in die WM-Quali zu starten, ruhen in der Offensive auch viele Hoffnungen auf Dan Ndoye. Der flinke Angreifer hat sich nach seinem 42-Millionen-Franken-Wechsel von Bologna zu Nottingham Forest vielversprechend in der Premier League eingeführt: In drei Spielen erzielte er bereits ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

Entsprechend wird erwartet, dass der 24-Jährige in der Nati eine tragende Rolle übernehmen kann – insbesondere nach den Rücktritten von Yann Sommer, Fabian Schär und Xherdan Shaqiri. «Ich übernehme gerne Verantwortung und versuche, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen», sagt Ndoye. Gross verändern will er sich dabei aber nicht: «Ich bleibe der gleiche Dan.»

