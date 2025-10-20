Es ist schon so lange her, dass sich offenbar nicht einmal mehr Granit Xhaka (33) selbst so richtig daran erinnern kann. Im März 2018 trifft der Nati-Captain beim 6:0-Sieg im Testspiel gegen Panama vom Punkt. Es ist bis zum WM-Quali-Duell gegen Schweden (2:0) Xhakas letzter Penalty.
Doch warum schnappt ausgerechnet er sich den Ball, als der eingewechselte Djibril Sow (28) in Solna nach etwas mehr als einer Stunde im schwedischen Strafraum zu Boden geht? «Zuerst wollte Breel schiessen», verrät Xhaka. Er habe sich darum absichtlich den Ball genommen, damit die Schweden den Nati-Stürmer in der Vorbereitung auf den Penalty in Ruhe lassen würden. «Dann hat Breel gesagt, ich soll doch den Penalty übernehmen», so der Captain.
Wie Murat Yakin ein paar Minuten später an der Pressekonferenz erklärt, sei Xhaka aber ohnehin von Anfang an als Schütze vorgesehen gewesen. «Er stand heute auf der Liste ganz oben», sagt der Nati-Trainer. «Ich freue mich extrem, dass er in einem solchen Spiel bei einem entscheidenden Penalty Verantwortung übernimmt. Man hat schon im Training gesehen, mit welcher Spielfreude und Ernsthaftigkeit er dabei ist.»
Shaqiri mit Penalty-Monopol
Er habe sich gut gefühlt und darum entschieden, den Penalty zu schiessen, gibt Xhaka an. Dass sich der Nati-Captain vom Punkt versucht, hat es in den vergangenen siebeneinhalb Jahren nicht nur in der Nati nie gegeben. Auch bei seinen Klubs hat Xhaka in dieser Zeit nie einen Penalty geschossen.
Aber warum nimmt das lange Warten ausgerechnet im vielleicht wichtigsten WM-Quali-Spiel ein Ende? «2016 gegen Polen habe ich das letzte Mal einen Penalty verschossen. Danach gab es keinen Grund mehr für mich, zu schiessen, als Shaq noch bei uns war», so Xhaka. Der Ex-Nationalspieler sei vom Punkt derart treffsicher gewesen, dass man keinen anderen Schützen benötigt habe.
Nach Xhakas souveränem Penalty gegen Schweden könnte das ab sofort wieder gelten.
