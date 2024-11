Reichen der Nati nicht einmal zwei Siege zum Liga-Erhalt?

1/5 Murat Yakin steht vor einer komplizierten Aufgabe. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen droht der Nati der direkte und erstmalige Abstieg aus der Liga A der Nations League. Um diesen doch noch zu verhindern und Platz 3 sowie die Teilnahme an der Barrage im Frühjahr allenfalls noch zu erreichen, braucht sie heute Freitag im Letzigrund gegen Serbien zwingend einen Sieg.

Direkte Begegnung könnte entscheiden

«Wir haben es in den eigenen Händen», frohlockt Trainer Murat Yakin. Damit die Nati dies aber auch nach der Partie noch sagen kann, muss sie mindestens 2:0 gewinnen, da sie das Hinspiel in Leskovac 0:2 verloren hat. Denn bei Punktgleichheit entscheidet die direkte Begegnung über die Klassierung.

Siegt die Schweiz 2:0, wird es kompliziert, denn dann wären die beiden Teams punktgleich und die direkte Begegnung ausgeglichen. Dann zählt die bessere Tordifferenz aus allen Spielen, danach die höhere Anzahl der geschossenen Tore. Da beide Teams zwar dieselbe Tordifferenz, die Nati aber drei Tore mehr geschossen hätte, würde sie mit einem kleinen Vorteil nach Teneriffa fliegen, wo sie zum Abschluss gegen Spanien spielt. Serbien empfängt am Montag zu Hause Dänemark.

Yakin glaubt auch an einen Sieg in Spanien

Ein Sieg mit nur einem Tor Differenz hilft also nur bedingt weiter, denn dann muss die Nati in Spanien zwingend punkten. Aus Sicht von Yakin ist in erster Linie aber nur ein Sieg wichtig – egal in welcher Höhe. Denn sie hätten schon bewiesen, dass sie auch in Spanien gewinnen könnten, so der Nati-Coach. Kurz vor der WM in Katar gewann die Schweiz in der letzten Nations-League-Kampagne gegen Spanien in Saragossa 2:1.

Gewinnt die Nati gegen Serbien 3:1, 4:2 oder 5:3 oder mit mehr als zwei Toren Differenz, ist die Situation klar. Dann kann sie mit einem Sieg in Spanien Platz 3 klarmachen, sich gegen den Europameister allenfalls aber auch eine Niederlage erlauben, falls Serbien gegen Dänemark ebenfalls verliert.

Sollte es aber einen Sieg mit nur einem Tor Differenz geben, würde auch ein Sieg gegen Spanien nicht mehr helfen, wenn gleichzeitig Serbien gegen Dänemark gewinnt.

Ex-Serbien-Star Kuzmanovic: «Die Schweiz hat nicht an mich geglaubt»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos