DE
FR
Abonnieren

Kommentar zu Yakins WM-Aufgebot
Konsequent, aber hoffentlich ohne Konsequenzen

Bleibt zu hoffen, dass Murat Yakins WM-Aufgebot keine Konsequenzen hat, meint Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/8
Das WM-Kader von Nati-Coach Murat Yakin steht.
Foto: TOTO MARTI
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Wer gerade live zuschauen möchte, wie einem Cheftrainer die Nomination für den WM-Kader entgleitet, darf über die Grenze nach Deutschland blicken. Nach einem öffentlich ausgetragenen Zwist mit Stürmer Deniz Undav folgt nun Julian Nagelsmanns Eiertanz um ein mögliches Comeback von Über-Goalie Manuel Neuer.

Mit solchen Problemen und Nebenschauplätzen hat Murat Yakin aktuell gar nichts am Hut. Und das liegt neben den ausbleibenden Verletzungen fast ausschliesslich an ihm. Denn seit Monaten bleibt der Schweizer Nati-Trainer seiner angekündigten Linie mit Blick auf die WM konsequent treu. Wer bis jetzt seine Chance – und wenn diese noch so kurz gewesen ist – nicht gepackt hat, ist raus. Es geht um Erfahrung, Teamchemie, Leistung, Momentum und Zahlen. Alles wird dem Erfolg am Turnier in Nordamerika untergeordnet. Die Entscheidungen sind teils hart, aber allesamt nachvollziehbar. Mit Christian Fassnacht und Cedric Itten entscheidet sich Yakin für insgesamt 44 Skorerpunkte, klare Rollenprofile und gegen ein Sturm-Experiment namens Joël Monteiro. Doch da ist auch noch das grösste Talent der Super League: Alvyn Sanches.

Sanches, der Zauberlehrling aus Lausanne, der die Super-League-Fans regelmässig begeistert, bleibt zu Hause. Die Nicht-Nomination ist eine dicke Überraschung und birgt ein grosses Risiko. Denn auch wenn es zu Yakins Linie passt, wäre ein weiterer Verlust eines Schweizer Toptalents nach Leon Avdullahu und Albian Hajdari äusserst bedauernswert. Sanches könnte nach drei Testspieleinsätzen für die A-Nati immer noch für eine andere Nation auflaufen. Bleibt also zu hoffen, dass diese Entscheidung keine Konsequenzen hat – und ein kurzfristiger Wechsel zu den WM-Teilnehmern Kap Verde oder Portugal ausbleibt.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Schweiz
      Schweiz