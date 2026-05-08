Alphonso Davies zieht sich die nächste Muskelverletzung zu. Der Kanadier fällt für den Rest der Saison aus. Ob auch die WM in Gefahr ist, ist nicht bekannt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Herber Dämpfer für Bayern München. Alphonso Davies hat sich im Rückspiel des Champions-League-Halbfinal gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Wie die Bayern am Freitag bekannt geben, wird der Linksverteidiger mehrere Wochen ausfallen.

Damit wird der Kanadier die restliche Saison verpassen. Ob der 58-fache Nationalspieler die WM im eigenen Land absolvieren kann, ist derzeit nicht bekannt. Die Ahornblätter sind mit der Nati, Katar und Bosnien-Herzegowina in der Gruppe B. Am 24. Juni kommt es im BC Place in Vancouver zum Direktduell zwischen dem Gastgeber und der Schweiz.

Für Davies ist es der nächste Eintrag in der Verletzungshistorie. Erst Anfang April kehrte der 25-Jährige von einer Oberschenkelzerrung zurück, zu Beginn des Jahres setzte ihn ein Muskelfaserriss ausser Gefecht. Die schlimmste Verletzung datiert aus dem Jahr 2025, im März riss er sich das Kreuzband und fiel über 200 Tage aus.

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