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Kanada ist WM-Gegner der Nati
Bayern-Star Davies fällt mehrere Wochen aus

Alphonso Davies zieht sich die nächste Muskelverletzung zu. Der Kanadier fällt für den Rest der Saison aus. Ob auch die WM in Gefahr ist, ist nicht bekannt.
Publiziert: 13:56 Uhr
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Alphonso Davies fehlt den Bayern in den letzten Bundesliga-Spielen.
Foto: Getty Images
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Herber Dämpfer für Bayern München. Alphonso Davies hat sich im Rückspiel des Champions-League-Halbfinal gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Wie die Bayern am Freitag bekannt geben, wird der Linksverteidiger mehrere Wochen ausfallen.

Damit wird der Kanadier die restliche Saison verpassen. Ob der 58-fache Nationalspieler die WM im eigenen Land absolvieren kann, ist derzeit nicht bekannt. Die Ahornblätter sind mit der Nati, Katar und Bosnien-Herzegowina in der Gruppe B. Am 24. Juni kommt es im BC Place in Vancouver zum Direktduell zwischen dem Gastgeber und der Schweiz. 

Für Davies ist es der nächste Eintrag in der Verletzungshistorie. Erst Anfang April kehrte der 25-Jährige von einer Oberschenkelzerrung zurück, zu Beginn des Jahres setzte ihn ein Muskelfaserriss ausser Gefecht. Die schlimmste Verletzung datiert aus dem Jahr 2025, im März riss er sich das Kreuzband und fiel über 200 Tage aus. 

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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