Im Internet kursieren Bilder, die das neuen Trikot der Fussball-Nati für das WM-Jahr zeigen sollen. Wer eine Design-Revolution erwartet, wird allerdings enttäuscht.

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Die Webseite «Footy Headlines» gilt als eine der zuverlässigsten Quellen, wenn es um Vorhersagen von Fussballtrikots geht. Nun hat sie auch das neue Trikot der Schweizer Nati fürs WM-Jahr WM 2026 enthüllt.

Wenn die geleakten Aufnahmen stimmen, dann bleiben die ganz grossen Veränderungen bei Hersteller Puma aus. Xhaka, Vargas, Freuler & Co. werden weiterhin in klassisch roten Shirts auflaufen.

Neu sollen auf dem in Rot und etwas weiss gehaltenen Trikot aber Musterungen anhand von Höhenlinien zu erkennen sein. Angeblich eine Reminiszenz an das Design der Schweizer Passes. Ein ähnliches Konzept hatte Puma bereits beim Nati-Leibchen für die WM-Endrunde 2018 präsentiert.

Pass statt Gletscher

Kein Bild, dafür Hinweise gibts auf der Homepage auch zum Aussehen des künftigen Auswärts-Dress der Nationalmannschaft. Demnach dominiert dort ein helles Blau.

Anders als beim aktuellen Trikot, das von den Schweizer Gletschern inspiriert ist, soll der neue Look auf der Visa-Seite des Schweizer Passes basieren.

Kommt das Trikot an der WM zum Einsatz?

Ein Indiz dafür, dass Nati-Vorhersage von «Footy Headlines» stimmt, ist ein Vergleich mit bereits veröffentlichten Shirts. So ähnelt das angebliche Nati-Trikot stark den aktuellen Designs von Borussia Dortmund, Olympique Marseille und dem AC Milan. Alle drei Vereine werden – wie die Schweiz – von Puma ausgerüstet.

So oder so ist die wichtigste Frage auf dem Rasen zu klären: Wird das neue Trikot der Nati auch wirklich an der WM-Endrunde zum Einsatz kommen. Die Entscheidung könnte bereits in den nächsten zwei Quali-Spielen gegen Schweden und Slowenien fallen.