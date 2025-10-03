DE
Inspiriert vom Schweizer Pass
Ist das neue Nati-Trikot fürs WM-Jahr durchgesickert?

Im Internet kursieren Bilder, die das neuen Trikot der Fussball-Nati für das WM-Jahr zeigen sollen. Wer eine Design-Revolution erwartet, wird allerdings enttäuscht.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Ist mit diesem Foto das Design des neuen Nati-Trikots durchgesickert?
Foto: Screenshot Footy Headlines

Darum gehts

  • Neues Schweizer Nati-Trikot für WM 2026 von Footy Headlines enthüllt
  • Heimtrikot vom Schweizer Pass inspiriert, Auswärtstrikot basiert auf Visa-Seite
  • Footy Headlines gilt als zuverlässige Quelle für Trikot-Vorhersagen
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Die Webseite «Footy Headlines» gilt als eine der zuverlässigsten Quellen, wenn es um Vorhersagen von Fussballtrikots geht. Nun hat sie auch das neue Trikot der Schweizer Nati fürs WM-Jahr WM 2026 enthüllt.

Wenn die geleakten Aufnahmen stimmen, dann bleiben die ganz grossen Veränderungen bei Hersteller Puma aus. Xhaka, Vargas, Freuler & Co. werden weiterhin in klassisch roten Shirts auflaufen.

Neu sollen auf dem in Rot und etwas weiss gehaltenen Trikot aber Musterungen anhand von Höhenlinien zu erkennen sein. Angeblich eine Reminiszenz an das Design der Schweizer Passes. Ein ähnliches Konzept hatte Puma bereits beim Nati-Leibchen für die WM-Endrunde 2018 präsentiert.

Pass statt Gletscher

Kein Bild, dafür Hinweise gibts auf der Homepage auch zum Aussehen des künftigen Auswärts-Dress der Nationalmannschaft. Demnach dominiert dort ein helles Blau.

Anders als beim aktuellen Trikot, das von den Schweizer Gletschern inspiriert ist, soll der neue Look auf der Visa-Seite des Schweizer Passes basieren.

Kommt das Trikot an der WM zum Einsatz?

Ein Indiz dafür, dass Nati-Vorhersage von «Footy Headlines» stimmt, ist ein Vergleich mit bereits veröffentlichten Shirts. So ähnelt das angebliche Nati-Trikot stark den aktuellen Designs von Borussia Dortmund, Olympique Marseille und dem AC Milan. Alle drei Vereine werden – wie die Schweiz – von Puma ausgerüstet.

So oder so ist die wichtigste Frage auf dem Rasen zu klären: Wird das neue Trikot der Nati auch wirklich an der WM-Endrunde zum Einsatz kommen. Die Entscheidung könnte bereits in den nächsten zwei Quali-Spielen gegen Schweden und Slowenien fallen.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
