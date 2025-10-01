DE
Xhaka brilliert mit Assist gegen Ndoye-Team
3:01
Nächster Sunderland-Sieg:Xhaka brilliert mit Assist gegen Ndoye-Team

«Er macht andere besser»
Nati-Captain Xhaka wird auf der Insel in den Himmel gelobt

Der englische Journalist Adam Bate lobt Granit Xhaka in seiner Sky Sports-Kolumne. Der Schweizer Nationalspieler gehört laut Bate in vielen Statistiken zu den Top 20 der Premier League und wird als «Transfer der Saison» bezeichnet.
Sky-Sports-Journalist Adam Bate lobt Granit Xhaka in den Himmel.
Darum gehts

  • Granit Xhaka wird als herausragender Mittelfeldspieler in der Premier League gelobt
  • Xhakas Führungsqualitäten und Erfahrung machen seine Teamkollegen besser
  • Bei den letzten drei Sunderland-Toren lieferte Xhaka die Vorlage
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

In seiner Kolumne «The Debrief» für Sky lobt der englische Journalist Adam Bate Granit Xhaka (33) in den höchsten Tönen.

Unser Nati-Captain gehört laut Bate in zahlreichen Statistiken – von Ballkontakten über gewonnene Zweikämpfe bis hin zu kreierten Grosschancen – zu den besten 20 Spielern der Premier League.

«Der Transfer der Saison»

Bei jedem der letzten drei Sunderland-Treffer liefert Xhaka die Vorlage, nur Jack Grealish von Everton sammelt in dieser Saison noch mehr Assists. Auch beim knappen 1:0-Sieg gegen Nottingham war der 33-Jährige mit seiner Vorlage der entscheidende Mann.

Mit seiner Erfahrung könne er Spiele lenken und kontrollieren, schreibt der Journalist. «Er ist der herausragende Mittelfeldspieler auf dem Platz im City Ground.» Bate ist begeistert: «Die Führungsqualitäten des ehemaligen Bayer-Leverkusen-Spielers machen andere besser».

Dass der Aufsteiger, der auf dem stolzen fünften Tabellenplatz liegt, nun höhere Ziele als bloss den Ligaerhalt verfolgen darf, habe er grösstenteils Xhaka zu verdanken. Für den Journalisten steht fest: Xhaka ist der Transfer der Saison.

Auch der Trainer schwärmt von Xhakas Führungsqualitäten

Auch Sunderlands Coach Régis Le Bris zeigt sich begeistert von seinem Mittelfeldchef: «Das ist für ihn ganz natürlich. Er ist sehr gut am Ball, er ist wirklich clever, er weiss, wie man verschiedene Situationen in Echtzeit meistert, und seine Führungsqualitäten sind wirklich wichtig. Ich denke, er ist ein Trainer der Zukunft. Wir müssen ihn einsetzen. Er ist so wichtig für eine junge Mannschaft wie unsere».

Stolz auf die Captain-Binde

Für Xhaka selbst ist die Ernennung zum Sunderland-Captain eine grosse Ehre – und das direkt nach seinem Wechsel. «Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl bei Sunderland», erklärt er im Klub-Interview. «Ich spüre die Begeisterung bei den Fans, den Spielern und dem Trainer. Ich möchte meine Rolle als Leader auf und neben dem Platz voll ausfüllen».

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
6
5
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
6
9
13
3
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
12
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
7
11
5
FC Sunderland
FC Sunderland
6
3
11
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
6
1
11
7
Manchester City
Manchester City
6
8
10
8
Chelsea FC
Chelsea FC
6
3
8
9
Everton FC
Everton FC
6
1
8
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
6
0
8
11
FC Fulham
FC Fulham
6
-1
8
12
Leeds United
Leeds United
6
-3
8
13
Brentford FC
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United
Manchester United
6
-4
7
15
Newcastle United
Newcastle United
6
-1
6
16
Aston Villa
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United
West Ham United
6
-8
4
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
6
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
