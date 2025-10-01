Der englische Journalist Adam Bate lobt Granit Xhaka in seiner Sky Sports-Kolumne. Der Schweizer Nationalspieler gehört laut Bate in vielen Statistiken zu den Top 20 der Premier League und wird als «Transfer der Saison» bezeichnet.

Nati-Captain Xhaka wird auf der Insel in den Himmel gelobt

Nati-Captain Xhaka wird auf der Insel in den Himmel gelobt

1/5 Sky-Sports-Journalist Adam Bate lobt Granit Xhaka in den Himmel. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Granit Xhaka wird als herausragender Mittelfeldspieler in der Premier League gelobt

Xhakas Führungsqualitäten und Erfahrung machen seine Teamkollegen besser

Bei den letzten drei Sunderland-Toren lieferte Xhaka die Vorlage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

In seiner Kolumne «The Debrief» für Sky lobt der englische Journalist Adam Bate Granit Xhaka (33) in den höchsten Tönen.

Unser Nati-Captain gehört laut Bate in zahlreichen Statistiken – von Ballkontakten über gewonnene Zweikämpfe bis hin zu kreierten Grosschancen – zu den besten 20 Spielern der Premier League.

«Der Transfer der Saison»

Bei jedem der letzten drei Sunderland-Treffer liefert Xhaka die Vorlage, nur Jack Grealish von Everton sammelt in dieser Saison noch mehr Assists. Auch beim knappen 1:0-Sieg gegen Nottingham war der 33-Jährige mit seiner Vorlage der entscheidende Mann.

Mit seiner Erfahrung könne er Spiele lenken und kontrollieren, schreibt der Journalist. «Er ist der herausragende Mittelfeldspieler auf dem Platz im City Ground.» Bate ist begeistert: «Die Führungsqualitäten des ehemaligen Bayer-Leverkusen-Spielers machen andere besser».

Dass der Aufsteiger, der auf dem stolzen fünften Tabellenplatz liegt, nun höhere Ziele als bloss den Ligaerhalt verfolgen darf, habe er grösstenteils Xhaka zu verdanken. Für den Journalisten steht fest: Xhaka ist der Transfer der Saison.

Auch der Trainer schwärmt von Xhakas Führungsqualitäten

Auch Sunderlands Coach Régis Le Bris zeigt sich begeistert von seinem Mittelfeldchef: «Das ist für ihn ganz natürlich. Er ist sehr gut am Ball, er ist wirklich clever, er weiss, wie man verschiedene Situationen in Echtzeit meistert, und seine Führungsqualitäten sind wirklich wichtig. Ich denke, er ist ein Trainer der Zukunft. Wir müssen ihn einsetzen. Er ist so wichtig für eine junge Mannschaft wie unsere».

Stolz auf die Captain-Binde

Für Xhaka selbst ist die Ernennung zum Sunderland-Captain eine grosse Ehre – und das direkt nach seinem Wechsel. «Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl bei Sunderland», erklärt er im Klub-Interview. «Ich spüre die Begeisterung bei den Fans, den Spielern und dem Trainer. Ich möchte meine Rolle als Leader auf und neben dem Platz voll ausfüllen».