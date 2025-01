Die Fussball-Nati startet erst im Herbst in die WM-Quali. Die Zeit bis dahin nutzt man für Testspiele. Nun ist der erste Gegner bekannt.

Im März in St. Gallen

Xhaka und seine Nati-Kollegen spielen im März gegen Luxemburg. Foto: Toto Marti

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Für Murat Yakin und die Fussball-Nati gilts erst im Herbst wieder ernst. Erst dann geht die WM-Qualifikation für die Mannschaft los. Die Länderspiel-Pausen im Frühjahr lässt man aber nicht ungenutzt verstreichen. Dann werden Testspiele stattfinden.

Der Schweizerische Fussballverband hat nun bekannt gegeben, dass man zum Auftakt je eine Partie auswärts und vor eigenem Publikum bestreiten wird. «Am Dienstag, 25. März, empfängt die Schweiz im Kybunpark in St. Gallen Luxemburg», heisst es in der Mitteilung. Die Anspielzeit ist noch offen. Tickets können ab Mittwoch, 26. Februar, um 14 Uhr via ticketmaster.ch gekauft werden.

Wer der zweite Gegner im März ist, steht noch nicht fest. Ende Januar soll darüber informiert werden. Daneben ist zudem vorgesehen, dass die Nati auch im Juni zwei Länderspiele bestreitet. Auch dazu gibt es Ende des Monats weitere Informationen.

