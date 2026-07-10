Er fiebert und leidet mit – und manchmal geht das Temperament mit ihm durch: Sascha Ruefer (54) lässt nichts und niemanden kalt. Die GlücksPost hat sich mit dem SRF-Fussball-Kommentator unterhalten.

GlücksPost: Die grösste Fussball-WM aller Zeiten ist im Gange. Wie haben Sie die ersten Wochen vor Ort erlebt?

Sascha Ruefer: Für mich war der WM-Auftakt in Mexiko unvergesslich. Die Menschen in Mexiko sind fussballverrückt, entsprechend ging in Mexiko-Stadt die Post ab. Als im Aztekenstadion die mexikanische Nationalhymne gesungen wurde, war dies etwas vom eindrücklichsten und imposantesten, was ich als Kommentator je erlebt habe. Und jetzt, bei Halbzeit, hat man das Gefühl, dass die WM auch in den USA angekommen ist.

Ihr kecker Spruch, dass Shakira öfter an der WM sei als Italien, hat allenthalben für Schmunzler gesorgt. Hören wir jetzt wieder öfter den frechen Ruefer?

Beim Shakira-Spruch musste ich selber schmunzeln, auch wenn es mir als Fussball-Fan im Herzen wehtut, dass Italien wieder nicht an der WM mit dabei ist. Sprüche kommen aus dem Moment. Wenn es den Moment ergibt, dann wird es auch Sprüche geben. Aber ich bin ja nicht hier, um Sprüche zu klopfen, sondern um zu kommentieren.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Gibt es denn einen Maulkorb?

Nein, es gibt keinen Maulkorb. Es ist wichtig, dass wir uns sensibler im Umgang mit Sprache, Stereotypen oder Klischees zeigen und vielleicht auch zweimal überlegen, ob die Bemerkung passt oder nicht. Aber nicht jede Beschreibung oder jeder Vergleich hat eine denunzierende Message. Das Kommentieren ist etwas zum Seiltanz geworden.

Mit welchem Spruch würden Sie denn gerne Ihren ewigen Kritikerinnen und Kritikern das Maul stopfen?

Ich habe längst aufgehört, meine Energie darauf zu verschwenden. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass offenbar alle zu allem eine Meinung haben und diese Meinung auf den unzähligen Plattformen auch kundtun. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, was ich lese oder mir anhören will.

Wie haben Sie sich von Ihrer Familie verabschiedet? Sie sind ja lange weg...

Ich bin zum 15. Mal an einer EM- oder WM-Endrunde dabei. Meine Familie kennt mich und meine Arbeit. Und sie weiss, dass eine WM für mich das Grösste ist. Eliane und Matti freuen sich sehr für mich, und das hilft, das Lange-Getrennt-Sein zu meistern.

Sie sind jüngst nochmals Vater geworden. Wie sehr schmerzt es, Baby Elisa für Wochen nicht in die Arme nehmen zu können?

Das tut schon weh, niemand ist gern weg von seinen Liebsten. Wir telefonieren täglich per Facetime, ich bekomme auch viele Fotos oder Videos. Und bald sehe ich sie ja wieder. Nach der WM kommt meine Familie nach San Francisco, von wo aus wir durch Amerika reisen werden. Darauf freue ich mich sehr.

Welches Maskottchen von Ihren Liebsten ist diesmal mit dabei?

Wie immer: das kleine Mammut. Ein gleiches hat Matti bei sich und Elisa auch.

Ist eine Hochzeit mit Eliane ein Thema?

Wir sind fünf Jahre zusammen, und jeder Tag in diesen fünf Jahren war ein Highlight. Ich liebe Eliane bis zum Mond und zurück. Und wenn auf dem Weg dahin und zurück Heiraten ein Thema ist, dann soll es so sein. Aber das behalten wir für uns.

Welches ist der grösste Albtraum von Live-Kommentator Ruefer?

Ich habe den Albtraum schon erlebt, als ich 2015 ein Spiel verschlafen habe. Nach fast 30 Jahren als Kommentator gibt es DEN Albtraum glaube ich nicht mehr, weil Erfahrung in fast allen Situationen hilft.

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