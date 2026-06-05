Viel wurde in den letzten Monaten über Noah Okafor berichtet, geschrieben und geurteilt. Vor der WM spricht der 26-Jährige ausführlich im Interview mit Blick über eine schwierige Zeit und wie er sich daraus gelöst hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noah Okafor im WM-Kader der Schweiz, freut sich auf die Herausforderung

Er klärte Konflikte mit Murat Yakin, setzt jetzt den Fokus auf Leistung

Acht Premier-League-Tore, Schweizer Rekord; 12 Tickets für Familie zur WM organisiert

Blick: Noah Okafor, noch vor ein paar Monaten schien die WM sehr weit weg für Sie. Jetzt sind Sie im Kader mit dabei. Wie fühlt sich das an?

Noah Okafor: Es ist ein überragendes Gefühl und macht mich sehr stolz. Jeder Fussballer träumt davon, sein Land an einer Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen. Die Vorfreude ist riesig.

Wie haben Sie reagiert, als der Name Murat Yakin vor zwei Wochen auf Ihrem Handy aufgeploppt ist und er Ihnen gesagt hat, dass Sie dabei sind?

Es war extrem. Ich schätze es sehr, dass der Trainer mir diese Chance gibt und es auch möglich war, dass wir gewisse Themen aus der Vergangenheit besprechen und klären konnten.

Wie gross ist der Druck, wenn Sie wissen, dass Murat Yakin für ein Treffen nach Leeds kommt, beim Spiel gegen Nottingham auf der Tribüne sitzt und Ihnen bewusst wird: Das könnte meine letzte Chance sein für die WM?

Wichtig war alleine, dass ich in jenem Spiel der Mannschaft mit einem Tor helfen konnte. Die Tragweite des Spiels oder den Besuch des Trainers habe ich bis zum Schlusspfiff ausgeblendet. Im Anschluss habe ich mich dann mit Murat Yakin sehr offen und ehrlich ausgetauscht.

Den Austausch, den Sie sich immer gewünscht haben? In einem Interview im Herbst hatten sie sich sehr über die inexistente Kommunikation beklagt.

Ich kann nur sagen, dass es mir ehrlich etwas bedeutet hat, dass mich die SFV-Delegation in Leeds besucht hat und mir die Chance gegeben hat, gewisse Punkte zu erklären und vor allem zu klären.

Noah Okafor persönlich Noah Okafor ist am 24. Mai 2000 in Binningen BL geboren. Er hat eine Schwester sowie zwei jüngere Brüder, die beide ebenfalls Fussball spielen. Seine Karriere begann beim FC Arisdorf. Bereits im Alter von neun Jahren wechselte er zum FC Basel, wo er sämtliche Jugendstufen durchlief und im Mai 2018 sein Profidebüt gab. 2020 wechselte Okafor zu RB Salzburg, wo sein Stern vor allem in der Champions League richtig aufging. 2023 folgte der Wechsel zur AC Milan und im Winter 2025 eine zwischenzeitliche Leihe zu Napoli – inklusive Gewinn des Serie-A-Meistertitels. Seit Sommer 2025 spielt Okafor bei Leeds United in der Premier League. Für die Nati gab er 2019 gegen England sein Debüt und hat bislang 24 Länderspiele auf dem Konto. Seit der U15 durchlief er sämtliche Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften. Noah Okafor ist am 24. Mai 2000 in Binningen BL geboren. Er hat eine Schwester sowie zwei jüngere Brüder, die beide ebenfalls Fussball spielen. Seine Karriere begann beim FC Arisdorf. Bereits im Alter von neun Jahren wechselte er zum FC Basel, wo er sämtliche Jugendstufen durchlief und im Mai 2018 sein Profidebüt gab. 2020 wechselte Okafor zu RB Salzburg, wo sein Stern vor allem in der Champions League richtig aufging. 2023 folgte der Wechsel zur AC Milan und im Winter 2025 eine zwischenzeitliche Leihe zu Napoli – inklusive Gewinn des Serie-A-Meistertitels. Seit Sommer 2025 spielt Okafor bei Leeds United in der Premier League. Für die Nati gab er 2019 gegen England sein Debüt und hat bislang 24 Länderspiele auf dem Konto. Seit der U15 durchlief er sämtliche Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften. Mehr

Ihnen wurden besonders rund um die EM 2024 diverse charakterliche Schwächen unterstellt, die das Team gestört haben sollen.

Ja, es ist sicher so, dass ich nicht alles nochmals so machen würde wie in jener Zeit. Sowohl in der Nati als auch im Klub. Es wurde sehr viel darüber geschrieben, gesprochen und geurteilt. Ich fand nicht alles fair oder wahrheitsgetreu. Ich möchte mit diesem Interview aber auch damit abschliessen können und die Negativität in der Vergangenheit lassen.

Was haben Sie an Ihrer Einstellung verändert?

Ich habe mit meinem Umfeld und meiner Familie viel in die richtige Richtung anpassen können. Wenn etwas nicht so lief, wie ich es wollte oder ich nicht gespielt habe, wurde ich hässig und man hat mir die Negativität an der Körperhaltung angesehen.

Und jetzt?

Mein Fokus gilt nur noch meiner Arbeit und Leistung. Jeden Tag Vollgas, jeden Tag besser werden, damit ich mir am Ende des Tages nichts vorwerfen kann. Darauf fokussiere ich meine Energie und das klappt sehr gut.

« Ich glaube, dass sich alle freuen, mich wieder an Bord zu haben Noah Okafor über seine Rückkehr in die Nati »

Über Sie wurde in den letzten Jahren viel in der Öffentlichkeit geurteilt. Beispielsweise über Ihren Louis-Vuitton-Auftritt beim geplatzten Wechsel zu RB Leipzig. Fühlen Sie sich missverstanden?

Ich arbeite hart, habe in meiner Karriere auch auf viel verzichtet für den Fussball. Ich weiss, woher ich komme, woher mein Vater in Nigeria kommt. Wir hatten keinen Luxus, keinen Wohlstand in der Familie. Ich weiss, wie es ist, mit wenig aufzuwachsen. Mein Job als Fussballer ermöglicht es mir nun, dass ich mir aber auch meinen Liebsten gewisse Dinge gönnen kann.

Wie Uhren oder Autos.

Schmuck, Uhren und Autos haben mich schon als kleiner Bub fasziniert. Jetzt kann ich mir diese Dinge leisten. Ich bin der Meinung, dass es jedem Menschen freistehen sollte, welche Dinge er sich hin und wieder von seinem erarbeiten Geld gönnt, und ich würde mir wünschen, dass ich das auch darf – ohne verurteilt zu werden.

Können Sie aber verstehen, dass es auch anecken kann, wenn Sie diesen Luxus auch öffentlich so sehr zeigen?

Ich habe in diesem Fall sicher gelernt, dass auch weniger mehr sein kann. Ich will mich aber nicht verstecken, sondern gegen aussen authentisch sein. Es geht mir nicht darum, damit anzugeben.

Nun, da alles geklärt ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu Murat Yakin heute?

Aus meiner Sicht sehr positiv. Im Leben gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte, aber ich habe gelernt, wie wichtig es ist, diese dann auch zu klären. Es freut mich sehr, dass Murat Yakin mir dieses Vertrauen schenkt, damit ich dem Team mit meinen Qualitäten helfen kann.

Wie hat das Team Sie wieder aufgenommen?

Ich glaube, dass ich mit allen gut auskomme und sie sich auch freuen, mich wieder an Bord zu haben. Ich denke, dass ich zum einen mit meinen Fähigkeiten auf dem Feld helfen kann, aber auch bei der Stimmung im Team. Ich bin imfall ein richtig lustiger Typ (lacht).

Blick schickt dich an die WM in den USA! TOTO MARTI Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis! TOTO MARTI Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis! Mehr erfahren

Auch Captain Granit Xhaka soll eine Rolle bei Ihrer Nati-Rückkehr gespielt haben.

Ich bin sehr eng mit Granit, bin stets im Austausch und hatte auch gute Gespräche zu meiner Situation in der Nati. Er hat viel Erfahrung gesammelt in seiner grossen Karriere. Ich bin dankbar, dass ich von seinen Ratschlägen und Tipps profitieren konnte.

Welche Mannschaft haben Sie nach 1,5 Jahren Pause angetroffen?

Ein Team, das individuell, aber auch als Einheit nochmals zugelegt hat. Die Qualität ist wirklich extrem hoch und die Stimmung ist sensationell. Ich traue dieser Nati viel zu und glaube, dass wir den Fans in der Schweiz viel Freude bereiten können.

Wie geht es Ihrer Wade? Wann können Sie mittun?

Ich würde sagen, gut. Es war nichts Grosses, aber wir haben einen klaren Plan definiert, dass ich zu Beginn der WM-Vorbereitung etwas geschont werde und dann in den USA voll ins Mannschaftstraining einsteige.

Gab es bereits Gespräche, wie Ihre Rolle innerhalb des Teams sein wird?

Murat ist der Trainer und entscheidet. Wenn er mir eine Chance gibt, brenne ich dafür, mich zu zeigen und dem Team zu helfen. Ich will alles geben für die Schweiz, egal ob es zehn Sekunden, zehn Minuten oder mehr ist. Glauben Sie mir, ich bin bereit, alles, was mein Körper hergibt, für dieses Land zu geben.

Alles gegeben haben Sie auch für Ihren Klub Leeds United. Klassenerhalt, Stammspieler. Damit können Sie zufrieden sein, oder?

Ich würde sagen, dass es bisher eine super Saison gewesen ist. Ich konnte mich mental und physisch weiterentwickeln, bin gesund und habe eine grosse Freude am Fussball wiedergefunden, die man in meinen Leistungen erkennen konnte. Aber ich bin noch nicht zufrieden, ich würde gerne aus der super Saison mit der WM eine perfekte Saison machen.

Wie war der Wechsel in die Premier League, die als beste Liga der Welt gilt?

Der Fussball in England ist sehr intensiv. Du kannst dir nie erlauben, nur ein paar Prozente nachzulassen. Sie wissen nicht, wie anstrengend sich die ersten fünf, sechs Spiele für mich angefühlt haben (lacht).

« Leeds war kein Schock. Aber es stimmt: Es regnet viel. Okafor über seine neue Heimat in England »

Acht Saisontore in der Premier League sind eine geteilte Schweizer Rekordmarke. Was bedeutet Ihnen diese Statistik? Hätten Sie gerne noch eins mehr gemacht als Xherdan Shaqiri damals für Stoke City?

Natürlich wollte ich noch eins mehr schiessen, aber wir haben mit dem Staff entschieden, dass wir in der Schlussphase der Saison und mit dem sicheren Klassenerhalt kein Risiko mehr eingehen. Vielleicht schaffe ich es in der kommenden Saison, Xherdan zu überholen.

Sie hatten keine einfache Zeit bei der grossen AC Milan. War der Wechsel nach Leeds der benötigte Schritt zurück, um zwei vorwärts zu machen?

Ich habe mir 2023 den Schritt zur AC Milan zugetraut. Aber es läuft im Fussball nicht immer alles nach Plan. Ich hatte nie die Möglichkeit, in einen richtigen Spielrhythmus zu kommen. Das ist für mich sehr wichtig, um mich steigern zu können. Deshalb ist der Schritt zu Leeds auch wichtig gewesen. Ich habe das Vertrauen des Trainers gespürt und bin laufend besser geworden.

Von der wunderschönen Stadt Mailand und dem italienischen Lifestyle in den Norden Englands. Ein Kulturschock?

Ein Schock ganz sicher nicht. Leeds ist eine schöne Stadt, aber das typisch englische Klischee stimmt: Es regnet viel. Ausserdem war der Weg nach Hause zu meiner Familie von Mailand aus natürlich deutlich kürzer.

Trotzdem haben Sie von Ihren Brüdern Isaiah und Elijah in Leeds häufig Besuch bekommen.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass meine beiden Brüder das Wichtigste in meinem Leben sind. Es war ein entscheidender Faktor für meine Leistung und mein Wohlbefinden, dass sie mich oft vor Ort unterstützt haben.

Wie wichtig waren die beiden in den Zeiten, in denen nicht alles rund lief?

Sehr wichtig, ohne Zweifel. Ich habe gelernt, dass es vor allem in schwierigen Momenten oder schweren Phasen wichtig ist, durchzubeissen sowie mental stark zu sein, wenn man ganz an die Spitze will. Das gelingt mir nun deutlich besser – und meine Brüder haben einen grossen Anteil daran.

Wie viele Tickets und Reisen nach Nordamerika haben Sie für Familie und Freunde organisiert?

Meine Brüder inklusive Freundinnen, meine Schwester mit ihrem Partner, mein Personaltrainer, meine besten Kollegen – ich glaube, ich habe für insgesamt 12 Personen das ganze Paket organisiert. Es freut mich sehr, dass sie mit dabei sind.

Welche Schlagzeilen wollen Sie nach der WM über Noah Okafor lesen?

Die Schweizer Nationalmannschaft schreibt Geschichte und Noah Okafor hat einen Teil dazu beigetragen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen