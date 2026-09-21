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Für Tami ist die Sache erledigt
«Sehr wichtig, dass Granit Verantwortung übernommen hat»

Nati-Direktor Pierluigi Tami spricht an der ersten PK in Belek über den Xhaka-Knall.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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