Was ist der Schweiz nach dem Gruppensieg zuzutrauen?

Die Gruppenphase war für unsere U17 auf dem Papier sehr erfolgreich – mit zwei Siegen und einem Remis. Allerdings ist längst nicht alles goldig, was glänzt. Insbesondere in puncto Intensität hat die Mannschaft von Luigi Pisino (40) Luft nach oben. Aus diesem Grund gehört sie nicht zu den Turnierfavoriten. Das heisst aber nicht, dass sie bald ihre Heimreise antreten muss. Mit Ägypten wartet im Sechzehntelfinal ein bezwingbarer Gegner. Und auch in einem allfälligen Achtelfinal hätte die Schweiz gegen Irland oder Kanada nicht die schlechtesten Karten. Danach könnte aber im Viertelfinal Argentinien warten. Die Südamerikaner zu schlagen, käme einer Sensation gleich.

Wer gehört zu den grossen Favoriten auf den Turniersieg?

Bislang haben sich vier Mannschaften in den Kreis der Top-Favoriten gespielt. Allen voran Belgien. Allerdings treffen die roten Teufel schon im Sechzehntelfinal auf einen Brocken wie Portugal. Zu den weiteren Titel-Aspiranten gehören Argentinien und Brasilien. Italien muss auch genannt sein. England, Deutschland und Frankreich haben dagegen bislang weniger überzeugt.

Wer sticht bei den Schweizern bis jetzt heraus?

Mladen Mijajlovic (17) ist bislang der Shootingstar. In zwei von drei Gruppenspielen wurde er zum Mann des Spiels gekürt. Zu den absoluten Lieblingen der vielen Scouts, die vor Ort sind, gehören aber zwei andere. Darunter YB-Verteidiger Olivier Mambwa (16) und Lausanne-Talent Ethan Bruchez (17). Zwar zeigt vor allem Erstgenannter noch nicht sein Bestes an diesem Turnier. Allerdings sind die Beobachter wie bei Bruchez von seinem Profil angetan.

Welches sind die grossen Stars dieser U17-WM?

Drei grosse Figuren an diesem Turnier haben eins gemeinsam: sie spielen allesamt in Deutschland – zwei davon bei Borussia Dortmund. Aus dem schwarz-gelben Nachwuchs stammen der Italiener Samuele Inacio (17) und der Amerikaner Mathis Albert (16).

Beides Offensivspieler. Erstgenannter als Zehner, der andere als Flügel. Der Dritte im Bunde heisst Wisdom Mike (17), ist Deutscher und hat bei Bayern München bereits bei den Profis debütiert. Weitere Namen, die bislang in Katar beste Werbung in eigener Sache machen, sind Emile Witbooi (17) aus Südafrika sowie Cavan Sullivan (16) aus den USA.

Gibt es neue Entdeckungen an dieser WM?

Ja, und sie kommen aus Afrika. Senegal, Mali und Sambia haben eine vorzügliche Gruppenphase hinter sich. In diesen Mannschaften hat es auch einige interessante Spieler. Bei Mali stechen gleich zwei heraus. Der Stürmer Ndjicoura Bomba (17), der im nächsten Sommer für 1,5 Millionen Franken zu Bayer Leverkusen wechselt, sowie Innenverteidiger Tiémoko Berthe (17). Bei Sambia hat sich mit Jonathan Kalimina (16) derweil ein Linksverteidiger in die Notizbücher der Scouts gespielt.