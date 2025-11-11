Die Schweizer U17 trifft im WM-Sechzehntelfinal in Katar auf Ägypten. Die Partie wird wohl am kommenden Freitag ausgetragen.
Ägypten ist wie die Schweiz mit einem Sieg ins Turnier gestartet (4:1 gegen Haiti). Danach folgten ein 1:1 gegen Venezuela und eine 0:3-Niederlage gegen England. Mit zwei Toren ist Stürmer Hamza Abdelkarim bisher der Top-Torschütze der Ägypter, der 17-Jährige spielt bei Al Ahly. Trainiert wird das Team von Ahmed El Kass (60) – der ehemalige Offensivspieler lief einst 72 Mal für die ägyptische A-Nati auf.
Die Schweiz hat bisher noch kein Spiel in Katar verloren. Auf das 4:1 gegen die Elfenbeinküste gab es ein 0:0 gegen Südkorea und ein 3:1-Sieg gegen Mexiko. Das Team von Coach Luigi Pisino darf also voller Selbstvertrauen ins Spiel gegen Ägypten gehen.
Sollte die Schweiz das Sechzehntelfinal-Duell gewinnen, würde im Achtelfinal dann der Sieger aus der Partie Irland gegen Kanada warten.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
