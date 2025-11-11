Jetzt ist klar, auf wen die Schweiz im WM-Sechzehntelfinal treffen wird: Das Team von Trainer Luigi Pisino bekommt es mit Ägypten zu tun.

Das Team von Trainer Luigi Pisino trifft im WM-Sechzehntelfinal auf Ägypten. Foto: FIFA via Getty Images

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Die Schweizer U17 trifft im WM-Sechzehntelfinal in Katar auf Ägypten. Die Partie wird wohl am kommenden Freitag ausgetragen.

Ägypten ist wie die Schweiz mit einem Sieg ins Turnier gestartet (4:1 gegen Haiti). Danach folgten ein 1:1 gegen Venezuela und eine 0:3-Niederlage gegen England. Mit zwei Toren ist Stürmer Hamza Abdelkarim bisher der Top-Torschütze der Ägypter, der 17-Jährige spielt bei Al Ahly. Trainiert wird das Team von Ahmed El Kass (60) – der ehemalige Offensivspieler lief einst 72 Mal für die ägyptische A-Nati auf.

Die Schweiz hat bisher noch kein Spiel in Katar verloren. Auf das 4:1 gegen die Elfenbeinküste gab es ein 0:0 gegen Südkorea und ein 3:1-Sieg gegen Mexiko. Das Team von Coach Luigi Pisino darf also voller Selbstvertrauen ins Spiel gegen Ägypten gehen.

Sollte die Schweiz das Sechzehntelfinal-Duell gewinnen, würde im Achtelfinal dann der Sieger aus der Partie Irland gegen Kanada warten.