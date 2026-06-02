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Embolo ist nicht alleine
Auch Südafrikas Team konnte nicht in USA abfliegen

Wegen einer fehlenden Reisegenehmigung kann Breel Embolo nicht mit der Nati in die USA reisen. Ähnliche Probleme bekundete auf ihrem Trip an die WM bereits die südafrikanische Delegation.
Publiziert: 16:56 Uhr
|
Aktualisiert: 17:17 Uhr
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Themba Zwane (r.) und seine Südafrikaner mussten ihre WM-Reise nach Nordamerika um einen Tag verschieben.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Breel Embolo und Südafrikas Team kämpfen mit Visa-Problemen vor der WM
  • Südafrika verschiebt Abreise, Iran wartet immer noch auf US-Visa
  • Südafrikanischer Sportminister kritisiert eigenes Management, lobt US-Behörden
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Dass Breel Embolo aufgrund einer fehlenden Reisegenehmigung nicht mit der Nati an die WM reisen kann, ist kein Einzelfall: Auch die südafrikanische Auswahl schlug sich vor dem Abflug in ihr WM-Quartier mit ähnlichen Problemen herum.

Das Team von Coach Hugo Broos konnte nicht wie geplant am Sonntagabend abfliegen. Der Grund: Ein Assistenztrainer, ein Teamarzt, der Sicherheitschef und ein Analyst hätten keine gültigen Visa für die Reise in die USA erhalten, wo Südafrika eines seiner Gruppenspiele austrägt. Dies geht aus einem Social-Media-Post des südafrikanischen Sportministers Gayton McKenzie hervor.

«Beschämend und hochgradig unfair»

Das ganze Team hat die Abreise nach Nordamerika dann um einen Tag verschoben und ist schliesslich erst am Montag per Charter abgeflogen. «Die Weltmeisterschaftspläne des Teams bleiben fest auf Kurs», versichert der südafrikanische Fussballverband noch vor der Ankunft im WM-Quartier, das die «Bafana Bafana» in Mexiko aufschlägt.

Sportminister McKenzie zeigte sich am Sonntagabend dennoch stinksauer: «Das Reise- und Visa-Debakel des südafrikanischen Fussballverbands ist beschämend und hochgradig unfair gegenüber den Spielern und dem Trainerstaff. Wir sehen so aus wie Narren», schreibt der Patriotic-Alliance-Politiker. Er werde Konsequenzen für die Verantwortlichen einfordern.

Explizit ausgenommen von seinem Ärger sind im Übrigen die US-Behörden, deren Effort McKenzie lobend hervorhebt – der Fehler liege einzig und allein auf südafrikanischer Seite.

Der Iran wartet noch immer

Noch gar kein Visum für die USA hat weniger als zwei Wochen vor Turnierstart offenbar die iranische Nationalmannschaft erhalten, weshalb der nationale Verband nach eigenen Angaben an die Fifa herangetreten ist. Die Forderung: Eine «eindeutige Stellungnahme» und Transparenz zum US-Visumsverfahren. Eine Antwort der Fifa sei bis am Wochenende aber ausgeblieben, gibt der Verband an.

Wegen des militärischen Konflikts mit dem Gastgeberland USA ist die WM-Teilnahme des Iran unklar. Die Iraner haben ihr WM-Quartier bereits nach Mexiko verlegt – ihre drei Gruppenspiele finden aber alle in den USA statt.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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WM 2026
Südafrika
Südafrika
Schweiz
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