Die U21-Nati hat nach einem unglaublichen Finish gegen Finnland die EM-Quali weiterhin in den eigenen Händen. Am Dienstag in Rumänien kommts nun zum Showdown.

FCL-Profi Luca Jaquez erlöst die U21 in der 93. Minute. Foto: Urs Lindt/freshfocus 1/4

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Lange – zu lange – sieht es gegen Finnland nach einer 0:1-Niederlage für die Schweizer U21-Nati aus. Die dritte EM-Teilnahme scheint in weite Ferne zu rücken. Doch dann rettet ausgerechnet ein Luzerner in der Swissporarena die Schweizer U21-Nati.

Verteidiger Luca Jaquez (21) trifft in der 93. Minute zum Ausgleich und bewahrt die Schweiz vor einer schier aussichtslosen Ausgangslage für das letzte Gruppenspiel am Dienstag gegen Rumänien.

Durch das Remis hat die U21 immerhin noch immer alles in den eigenen Füssen. Ein Sieg gegen Rumänien und die EM-Teilnahme ist fix. Abgesehen von den hektischen Schlussminuten haben die 5858 Fans in Luzern nicht viel geboten bekommen. Dabei beginnt die Partie äusserst unterhaltsam. Lars Villiger (21), einer von vier Luzern-Profis in der Startelf – mit Ex-FCL-Profi Ardon Jashari (22) wären es sogar fünf – kommt schon nach wenigen Sekunden ein erstes Mal gefährlich in den gegnerischen Strafraum.

Offensiv zu wenig los

Die finnische Verteidigung stoppt ihn gerade noch rechtzeitig. Kurz darauf ist es Valmir Matoshi (21), der den Ball auf den finnischen Kasten schiesst. Danach passiert wenig. Zu harmlos ist die offensive Kreativabteilung um Daniel Dos Santos (21) und Franck Surdez (22). Finnland dagegen kommt, je länger das Spiel dauert, besser in die Partie und steht viel stabiler als in den Anfangsminuten.

Richtig gefährlich werden die Nordeuropäer aber erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Casper Terho (21) fälscht einen Schuss ab und zwingt Pascal Loretz (21) zu einer Monsterparade.

Auch nach dem Seitenwechsel kreiert die Schweiz im Spiel nach vorne zu wenig. Finnland dagegen schnuppert nach rund einer Stunde mit Otso Liimatta (20) ein zweites Mal an der Führung. Und wenig später ist es dann so weit. Terho trifft zur finnischen Führung.

Die Reaktion der Schweiz fällt zunächst mässig aus. Bis die Nachspielzeit anbricht und Jaquez zum Schweizer Retter in der Not avanciert.

