DE
FR
Abonnieren
«Die Cartoons bei Oma und Opa waren immer auf Deutsch»
2:09
In Dänemark aufgewachsen:«Die Cartoons bei Oma und Opa waren immer auf Deutsch»

«Die Familie wächst»
Nati-Verteidiger erwartet Nachwuchs

Nati-Verteidiger Stefan Gartenmann wird Vater. Der dänisch-schweizerische Doppelbürger teilt auf Instagram ein Bild, das seine dänische Freundin mit Babybauch zeigt.
Publiziert: 19:17 Uhr
|
Aktualisiert: 19:21 Uhr
Kommentieren
1/5
Stefan Gartenmann erwartet Nachwuchs.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati-Verteidiger Stefan Gartenmann (29) und Freundin Jane erwarten erstes Kind
  • Gartenmann spielt für Ferencvaros Budapest, pausiert aber wegen Knieverletzung
  • Debüt für Nati am 21. März 2025 gegen Nordirland (1:1)
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vaterfreuden bei Stefan Gartenmann (29). Wie der dreifache Nati-Verteidiger auf Instagram in einer Story verrät, erwarten er und seine Freundin Jane Stenger Nachwuchs. «Die Familie wächst», schreibt der dänisch-schweizerische Doppelbürger zu einem Bild, auf dem sich seine dänische Freundin den Bauch hält. 

Gartenmann steht aktuell beim ungarischen Meister Ferencvaros Budapest unter Vertrag, fehlt seit Ende November jedoch aufgrund einer Knieverletzung. Sein Grossvater stammt ursprünglich aus dem Thurgau, wanderte jedoch nach Dänemark aus, wo er später heiratete. Stefan Gartenmann wuchs in Dänemark auf und durchlief sämtliche dänischen U-Mannschaften, ehe im letzten Jahr der Nationenwechsel erfolgte.

«Er hat den Schweizer Pass gestern erhalten»
1:23
Yakin über Neuling Gartenmann:«Er hat den Schweizer Pass gestern erhalten»

Am 21. März 2025 kam der 29-Jährige beim Testspiel gegen Nordirland (1:1) zu seinem Debüt unter Nati-Coach Murat Yakin. Wenige Tage vor seinem ersten Einsatz gab Gartenmann im Blick-Interview Auskunft über sein Privatleben. «Ich habe eine Freundin aus Dänemark, wir sind seit zehn oder elf Jahren zusammen. Wir sind jetzt in der Phase, in der sie über Babys und Ringe spricht. Der Druck steigt», sagte er damals lachend. Nun erwarten der Verteidiger und seine Freundin erstmals Nachwuchs.

Mehr zu Stefan Gartenmann
«In Dänemark war die Nati-Nomination ein Schock»
Mit Video
Interview
Nati-Neuling Gartenmann
«In Dänemark war die Nati-Nomination ein Schock»
Gartenmann ärgert sich über Bock – von Yakin gibts trotzdem Lob
Mit Video
Unglückliches Nati-Debüt
Gartenmann ärgert sich über Bock – von Yakin gibts Lob
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz