Nati-Verteidiger Stefan Gartenmann wird Vater. Der dänisch-schweizerische Doppelbürger teilt auf Instagram ein Bild, das seine dänische Freundin mit Babybauch zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Verteidiger Stefan Gartenmann (29) und Freundin Jane erwarten erstes Kind

Gartenmann spielt für Ferencvaros Budapest, pausiert aber wegen Knieverletzung

Debüt für Nati am 21. März 2025 gegen Nordirland (1:1) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vaterfreuden bei Stefan Gartenmann (29). Wie der dreifache Nati-Verteidiger auf Instagram in einer Story verrät, erwarten er und seine Freundin Jane Stenger Nachwuchs. «Die Familie wächst», schreibt der dänisch-schweizerische Doppelbürger zu einem Bild, auf dem sich seine dänische Freundin den Bauch hält.

Gartenmann steht aktuell beim ungarischen Meister Ferencvaros Budapest unter Vertrag, fehlt seit Ende November jedoch aufgrund einer Knieverletzung. Sein Grossvater stammt ursprünglich aus dem Thurgau, wanderte jedoch nach Dänemark aus, wo er später heiratete. Stefan Gartenmann wuchs in Dänemark auf und durchlief sämtliche dänischen U-Mannschaften, ehe im letzten Jahr der Nationenwechsel erfolgte.

1:23 Yakin über Neuling Gartenmann: «Er hat den Schweizer Pass gestern erhalten»

Am 21. März 2025 kam der 29-Jährige beim Testspiel gegen Nordirland (1:1) zu seinem Debüt unter Nati-Coach Murat Yakin. Wenige Tage vor seinem ersten Einsatz gab Gartenmann im Blick-Interview Auskunft über sein Privatleben. «Ich habe eine Freundin aus Dänemark, wir sind seit zehn oder elf Jahren zusammen. Wir sind jetzt in der Phase, in der sie über Babys und Ringe spricht. Der Druck steigt», sagte er damals lachend. Nun erwarten der Verteidiger und seine Freundin erstmals Nachwuchs.

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