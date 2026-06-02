Als 1994 die WM erstmals in den USA stattfand, war auch die Nati mit dabei – erstmals wieder nach 28 Jahren. Die Helden von damals blicken zurück – und sagen, was sie ihren Nachfolgern 32 Jahre später zutrauen.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Noch heute gilt Stéphane Chapuisat (56) für viele als bester Schweizer Fussballer aller Zeiten. Mit seinem Wechsel 1991 von seinem Stammklub Lausanne-Sports nach Uerdingen und später nach Dortmund lancierte der Waadtländer seine Weltkarriere. Mit dem BVB gewann er zwei Meistertitel und 1997 die Champions League. Später spielte «Chappi» auch noch für GC und YB. Für die Nati bestritt der Stürmer 103 Länderspiele (21 Tore) und nahm neben der WM 1994 auch an der EM 1996 und 2004 teil. Heute ist der Romand Chefscout bei YB.

Blick: Was kommt Ihnen beim Foto als Uncle Sam mit Zylinder und US-Flagge in den Sinn?

Stéphane Chapuisat: Ich weiss nicht mehr, unter welchen Umständen dieses entstanden ist. Aber wahrscheinlich habe ich das Outfit nicht freiwillig gewählt (lacht).

Welcher WM-Moment ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Das Eröffnungsspiel gegen die USA war speziell. Und natürlich der Sieg gegen Rumänien (4:1). Ich schoss das 2:1, eines der wichtigsten Tore meiner Karriere gegen eine sehr gute Mannschaft. Nach dem Sieg wussten wir, dass wir weiter sind.

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Mit wem teilten Sie das Zimmer?

Normalerweise mit Marc Hottiger, aber an der WM hatten wir Einzelzimmer.

Wie verbrachten Sie Ihre Freizeit?

Ich habe viel gejasst mit Marc und Christophe (Ohrel, d. Red.). Wer der vierte war, weiss ich nicht mehr. Wir waren oft im Zimmer. Gross raus sind wir nicht, weil es draussen so heiss war. Wir haben Bücher gekauft und hatten auch einen kleinen Fernseher, der aber nur wenige Sender hatte. Mit Marc war ich vor Beginn des Turniers einmal beim Coiffeur, und in San Francisco waren wir nach dem Spiel gegen Kolumbien gemeinsam Nachtessen.

Mit wem haben Sie die Trikots getauscht?

Gegen die USA mit Alexi Lalas, gegen Spanien mit Rafael Nadals Onkel Miguel. Diese Trikots habe ich noch irgendwo, wahrscheinlich in zwei grossen Taschen im Keller.

Wie viel Prämien haben Sie für die WM gekriegt?

Den Betrag weiss ich nicht mehr. Aber ich weiss, dass wir für die Qualifikation eine Uhr von Audemars Piguet bekommen hatten, die ich dann eine Zeit lang getragen habe.

Wer war Ihr bester Kumpel in der Nati?

Wir waren mit Christophe, Marc und Stefan (Huber, d. Red.) eine Gruppe, die zusammen in Lausanne gespielt hat. Und auch ein paar andere Welsche haben sich dazu gesellt.

Verfolgen Sie diese WM vor Ort?

Nein, ich bleibe hier, wegen meines Jobs und weil das Turnier ja nicht gleich um die Ecke stattfindet. Ich werde in der Vorrunde die Schweizer Spiele verfolgen sowie diejenigen Teams, die mich interessieren, aber sicher nicht alle.

Was trauen Sie der Nati zu?

Mittlerweile ist es zur Routine geworden, dass sich die Schweiz für eine Endrunde qualifiziert, was einmalig ist. Wenn man weit kommen will, muss man einen Grossen eliminieren, dafür braucht es aber eine Top-Leistung. Ich bin überzeugt, dass die Nati die Gruppe übersteht, dann beginnt mit der K.o.-Phase ein neues Turner. Eine Viertelfinal-Qualifikation wäre top.

Welcher Nati-Spieler imponiert Ihnen?

Granit Xhaka aufgrund seiner zentralen Position. Aber wir haben viele Spieler im Ausland, die wichtige Rollen bei ihren Klubs einnehmen. Wichtig ist, dass alle topfit und in Form sind.

Wer ist für Sie der beste Schweizer Fussballer aller Zeiten?

Ich denke nicht, dass man Generationen miteinander vergleichen kann. Wir hatten in der Schweiz das Glück, dass jede Generation einige sehr gute Spieler hervorbrachte.

Wer wird Weltmeister?

Auf dem Papier ist Frankreich Favorit, aufgrund der Temperaturen und des Klimas könnten auch die Südamerikaner ein Wörtchen mitreden.

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