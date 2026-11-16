Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz macht sich für eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nati-Coach Murat Yakin stark. Weil er einen Topjob macht. Und weil er sich als lernfähig erwiesen hat.

Darum gehts Der Vertrag von Nati-Coach Murat Yakin läuft mit der EM-Endrunde 2028 aus

Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz sieht viele Gründe für eine vorzeitige Verlängerung

Kubi sagt, Murat Yakin mache einen Topjob und habe sich als lernfähig erwiesen

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Links und rechts haben erfolgreiche oder neue Nationaltrainer mittlerweile sehr lange Verträge. Die Message ist klar. Man will etwas nachhaltig aufbauen – oder auf Kontinuität setzen.

Murat Yakin war erfolgreich. Wobei ich Qualifikationsspiele schon gar nicht mehr detailliert seziere. Eine Quali muss für die Schweiz mittlerweile fast ein Selbstläufer sein. Gerade auch bei 48 Mannschaften an einer Endrunde. Nein, der Gradmesser ist die Endrunde selbst. Und da hat Muri an der WM dieses Jahr mit dem Erreichen des Viertelfinals einen Top-Job gemacht.

Mangelnde Alternativen sind nicht der Hauptgrund

Sein Vertrag hatte sich bereits mit dem Erreichen der Endrunde automatisch bis 2028 verlängert. Die Endrunde ist also in keine Beurteilung eingeflossen. Muri würde nun gerne vorzeitig verlängern, um eine Perspektive zu haben. Ich verstehe ihn. Ob das der Fussballverband auch tut, weiss ich nicht. Was ich weiss: Es gibt keine Gründe, die gegen eine vorzeitige Verlängerung sprechen. Einer ist der Mangel an geeigneten Alternativen. Aber das ist bei weitem nicht der Wichtigste. Vielmehr sind es diese Gründe:

Yakin ist taktisch sehr gut. Als Nationaltrainer muss man nicht an der Physis arbeiten, auch nicht gross an der Technik feilen. Sondern richtig aufstellen. Und das Spiel lesen. Das kann Muri ganz hervorragend.

Mittlerweile sind der Chef und sein Staff eine Einheit. Das war lange Zeit nicht der Fall. Ich denke, das hat sich mit Giorgio Contini als Assistent geändert. Mit Davide Callà geht das nahtlos weiter. Ich war in Luzern beim Spiel gegen Nordmazedonien und habe beobachtet, wie oft sich Yakin mit seinem Assistenten, mit Goalie-Trainer Patrick Foletti und den Physios ausgetauscht hat. Zu Beginn seiner Amtszeit regierte er nach dem Motto: «Le roi c’est moi!» Mittlerweile ist ihm klar geworden, dass ein Trainer nicht alles allein bewältigen kann. Es herrscht nun schon fast Basisdemokratie.

Yakin lässt die Jungen spielen. Er schaut nicht gross auf Namen, sondern bringt jene, die performen. Jene, die es verdienen, für die Nationalmannschaft aufgeboten zu werden. Ungeachtet von Alter und Namen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für Talente.

Muri hat sich in Sachen Spielermanagement massiv gesteigert. Mittlerweile hat er diesen Bereich im Griff. Er weiss, wer seine Leader und wie wichtig diese für die Mannschaft sind. Gegenüber ihnen hat er sein Ego zurückgestellt und lässt ihnen nun mehr Freiraum.

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Was wäre gewesen, wenn die Zertifikatsaffäre vor einer Endrunde passiert wäre?

So hat er auch die Covid-Fälle Xhaka/Embolo gut orchestriert, soweit die Story um die gefälschten Zertifikate in seinem Kompetenzbereich lag. Denn grundsätzlich ist das eine Affäre, die über das Sportliche hinaus und ins Politische geht. Das hat der Fall Patrick Fischer gezeigt, als der Verband radikal durchgegriffen hat. Murat hat für die vier Quali-Spiele gegen zweimal Nordmazedonien, Slowenien und Schottland auf sein Fälscherduo verzichtet, um die Diskussionen nicht in die Mannschaft zu tragen. Das war gut so.

Hätte er es auch getan, wenn eine Endrunde angestanden wäre? Das ist hypothetisch. Ich sage: Nein. Weil die beiden rein sportlich unverzichtbar sind.

Dass Granit Captain bleibt, ist nur konsequent

War es auch richtig, dass sie wieder aufgeboten wurden? Der Kopf sagt: eher nein. Denn das Verpassen von vier Spielen ist eigentlich nicht Strafe genug. Das Sportlerherz hingegen sagt: ja. Denn nun brauchen wir wieder die Besten.

Natürlich kann man das mit dem grossen zeitlichen Abstand zur Pandemie flapsig so sagen. Doch die Wahrnehmung war 2020/21 eine andere. Viele vor allem ältere Personen aus meinem Umfeld, die damals Angst um ihr Leben hatten, können nicht verstehen, dass man die beiden begnadigt hat. Sie sagen sogar, sie würden keine Nati-Spiele mehr schauen nach dieser Entscheidung. Diese Position soll man auch zulassen, gerade im Lichte der damals lebensbedrohlichen Umstände.

Und ist es korrekt, dass Granit gleich auch Captain bleibt? Das ist es, diskussionslos. Entweder man sagt, seine Verfehlung sei derart gravierend, dass man fortan auf ihn verzichte. Tut man das nicht und bietet ihn auf, dann muss er Captain bleiben. Alles andere wäre inkonsequent.