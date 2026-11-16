Noch ein Nati-Star reist vorzeitig aus Camp ab

Cédric HeebRedaktor Sport
Nach zuletzt Manuel Akanji (31) und Dan Ndoye (26) reist der nächste Nati-Star vorzeitig aus dem Camp ab. Ruben Vargas (28) verlässt den Zusammenzug, wie schon Akanji, aufgrund «leichter körperlicher Beschwerden».
Somit stehen alle 23 Spieler, die noch im Team von Trainer Murat Yakin sind, auf dem Matchblatt für das letzte Nations-League-Spiel am Montagabend in St. Gallen gegen Schottland (20.45 Uhr, live auf Blick).
Vargas reiste Anfang letzter Woche wegen Magen-Darm-Beschwerden schon verspätet zur Nati.
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