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«Körperliche Beschwerden»
Noch ein Nati-Star reist vorzeitig aus Camp ab

Auch Ruben Vargas wird beim Nati-Spiel am Montagabend gegen Schottland nicht dabei sein. Der Sevilla-Söldner reist wegen körperlicher Beschwerden ab.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Ruben Vargas (M.) wird gegen Schottland nicht spielen.
Foto: Toto Marti
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Cédric HeebRedaktor Sport

Nach zuletzt Manuel Akanji (31) und Dan Ndoye (26) reist der nächste Nati-Star vorzeitig aus dem Camp ab. Ruben Vargas (28) verlässt den Zusammenzug, wie schon Akanji, aufgrund «leichter körperlicher Beschwerden».

Somit stehen alle 23 Spieler, die noch im Team von Trainer Murat Yakin sind, auf dem Matchblatt für das letzte Nations-League-Spiel am Montagabend in St. Gallen gegen Schottland (20.45 Uhr, live auf Blick).

Vargas reiste Anfang letzter Woche wegen Magen-Darm-Beschwerden schon verspätet zur Nati.

Noch näher dran an der Schweizer Nati
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