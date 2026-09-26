Von der Nachwuchsabteilung des FC Basel wechselte Noah Streit im Februar 2026 in die MLS zu CF Montréal. Auch wenn der U21-Nati-Flügel zu Beginn noch unsicher gewesen ist, bereut er seine Entscheidung überhaupt nicht.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der Name Noah Streit (20) ist in der Schweiz noch nicht wirklich bekannt. 2017 ist der Flügel vom FC Biel in den Nachwuchs des FC Basel gewechselt. Dort durchlief der Bieler sämtliche Jugendmannschaften, bis er im Sommer 2025 an Neuchâtel Xamax verliehen wurde. Beim Challenge-Ligisten setzte sich der damals 19-Jährige sofort durch und wurde Stammspieler. Nach nur einem halben Jahr endete die Leihe aber bereits, denn Streit erhielt ein Angebot aus der MLS vom kanadischen Klub CF Montréal.

Wie der 20-Jährige nach dem 5:0-Sieg der U21-Nati gegen Luxemburg in der EM-Quali gegenüber Blick erzählt, sei er sich zu Beginn nicht ganz sicher gewesen, ob er auf der anderen Seite des Atlantiks seinem Traum folgen soll: «Es war auch für mich überraschend. Ich hatte viele Gespräche mit meinem Berater und meiner Familie. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, den Schritt zu wagen. Ich bin sehr zufrieden dort.»

Bei den Kochkünsten haperts

Es sei zwar anders, aber das Niveau sei sowohl auf als auch neben dem Platz ausgezeichnet. «Ich bereue meine Entscheidung auf keinen Fall und bleibe weiter dran», so Streit. In der kanadischen Grossstadt lebt er allein. «Ich bin schon 20 und habe meine eigene Wohnung», erzählt er stolz. «Meine Eltern sind aber kürzlich zu Besuch gekommen.»

Der Weg zum Trainingsgelände sei nah und das Essen sei super, auch wenn er es nicht selbst zubereitet. «Leider kann ich nicht so gut kochen, aber wir werden dort verpflegt», erzählt Streit mit einem Lachen.

Spiele gegen Messi und Co.

Sportlich hat sich der Flügel zum Stammspieler gemausert. Seine Stärken: sein Tempo, sein Dribbling und seine Dynamik. «Auch mein Abschluss ist nicht schlecht, auch wenn ich den noch mehr suchen muss. Ich arbeite jeden Tag daran und belohne mich hoffentlich auch bald dafür», zeigt sich Streit selbstkritisch. Ein Tor und ein Assist sind ihm bisher in 22 Spielen gelungen.

Ein Highlight bisher: die Spiele gegen Lionel Messi: «Im ersten Moment, wenn man im Spielertunnel steht, kann man das nicht wirklich realisieren. Sobald der Schiedsrichter aber anpfeift, ist man aufs Spiel fokussiert. Es sind super Erfahrungen.» Blick will wissen, ob er sein Shirt mit dem Superstar getauscht hat: «Alle wollten sein Trikot. Leider hat es nicht geklappt. Er hat sein Shirt mit Alexis Sanchez getauscht.»