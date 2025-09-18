Nati-Spieler Zakaria verpasst wohl nächste WM-Qualispiele

Keine schönen Nachrichten für Denis Zakaria. Der Nati-Spieler hat sich verletzt. Er droht mehrere Wochen auszufallen.

Denis Zakaria hat sich an den Adduktoren verletzt. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Denis Zakaria fällt wegen Adduktorenverletzung mehrere Wochen aus

Verletzung betrifft sowohl AS Monaco als auch Schweizer Nationalmannschaft

Zakaria verpasst WM-Qualifikationsspiele am 10. und 13. Oktober

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die AS Monaco muss wohl mehrere Wochen auf Captain Denis Zakaria (28) verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, sagte Trainer Adi Hütter.

Es gelte, den definitiven Befund abzuwarten, erklärte Hütter an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Brügge. «Aber ich denke, er wird uns einige Wochen fehlen, vielleicht auch einen Monat.»

Damit würde der Mittelfeldspieler auch die nächsten Partien der WM-Qualifikation verpassen. Am 10. und 13. Oktober bestreitet die Schweizer Nationalmannschaft die Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien.