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Tragödie in Spanien
Tochter von PSG-Coach Enrique in tödlichen Unfall verwickelt

Die Tochter von PSG-Trainer Luis Enrique, Sira Martinez, war in Valencia in einen Autounfall verwickelt. Ein Motorradfahrer kam beim Unglück ums Leben.
Publiziert: vor 1 Minute
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Schock für PSG-Coach Luis Enrique.
Foto: AFP
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Blick Sportdesk

Luis Enrique (55) erlebt den nächsten Schock in seiner Familie. Sieben Jahre nachdem der PSG-Trainer seine Tochter Xana (†9) an Knochenkrebs verloren hat, war seine andere Tochter, Sira Martinez (26), am Donnerstag in einen tödlichen Unfall verwickelt. Gemäss Medienberichten kam beim Unfall ein 20-jähriger Motorradfahrer ums Leben, nachdem dieser mit einem Auto kollidierte, in dem auch Martinez sass.

Der Crash ereignete sich gegen 20 Uhr in der Gemeinde Oliva in der Region Valencia. Die Rettungskräfte eilten zum Unfallort, konnten das Leben des jungen Motorradfahrers jedoch nicht mehr retten.

Ermittlungen gegen britische Reiterin

Neben Martinez soll sich auch eine britische Olympia-Reiterin (41) im Wagen befunden haben. Die beiden blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Martinez, die lange mit dem spanischen Fussballspieler Ferran Torres (26) liiert war, ist ebenfalls Reiterin.

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Die spanische Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände des tragischen Unfalls zu klären. Nach deren Angaben sass die 41-jährige Britin am Steuer des Autos. Im Rahmen der Standardverfahren wurden bei der britischen Fahrerin Alkohol- und Drogentests durchgeführt, die beide negativ ausfielen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sport.Aktuality.sk» erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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