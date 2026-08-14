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Leihe ohne Kaufoption
Athekame geht von Milan in die Ligue 1

Zachary Athekame wechselt leihweise von der AC Milan zu Olympique Lyon. Der 21-jährige Schweizer U21-Nationalspieler soll bis Juni 2027 in der Ligue 1 Spielpraxis sammeln, eine Kaufoption besteht nicht.
Publiziert: 19:20 Uhr
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Aktualisiert: 19:27 Uhr
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Zachary Athekame verlässt die AC Milan.
Foto: AC Milan via Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bereits vor einigen Tagen hatten französische Medien berichtet, dass Zachary Athekame (21) vor einem Wechsel zu Olympique Lyon steht, nun ist der Transfer durch. Der 17-fache Schweizer U21-Internationale verlässt die AC Milan und schliesst sich dem Ligue-1-Klub leihweise für ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 an – dies ohne Kaufoption. Das vermelden die beiden Klubs am Freitagabend.

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«Olympique Lyon freut sich über die Verpflichtung von Zachary Athekame, dessen Profil Schnelligkeit, Kraft und Vielseitigkeit vereint. Dies wird der Mannschaft von Paulo Fonseca neue Möglichkeiten eröffnen», schreiben die Franzosen in einer Mitteilung zum Transfer.

Athekame wechselte vor einem Jahr von YB zu den Rossoneri in die Serie A. Der Aussenverteidiger absolvierte insgesamt 29 Spiele für Milan, wobei er zwei Tore und zwei Assists erzielte. In der Startelf stand er dabei aber nur sieben Mal. Nun soll er in Frankreich mehr Spielpraxis erhalten.

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