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Jetzt ist es offiziell
Hoffenheim schnappt sich Schweizer Top-Talent

Die TSG Hoffenheim verpflichtet Cajetan Lenz vom VfL Bochum. Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielt aktuell für den deutschen Nachwuchs, besitzt aber auch den Schweizer Pass.
Publiziert: 14:23 Uhr
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Cajetan Lenz spielt ab kommender Saison für die TSG Hoffenheim.
Foto: IMAGO/Christian Schroedter
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Julian SigristRedaktor Sport

Was sich bereits seit einigen Wochen abgezeichnet hat, ist nun fix. Der deutsch-schweizerische Mittelfeldspieler Cajetan Lenz wechselt vom VfL Bochum in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Dort unterschreibt der 19-Jährige einen «langfristigen Vertrag». Über die Ablösesumme machen die Kraichgauer keine Angabe. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich diese aber auf rund zehn Millionen Euro belaufen, das Arbeitspapier soll bis 2031 gültig sein.

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«Cajetan bringt bemerkenswerte Anlagen mit und nahm trotz seines jungen Alters bei seinem Klub schon eine zentrale Rolle ein. Er hat eine hohe Präsenz in allen Spielphasen und passt hervorragend in unsere intensive Spielidee. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns bestens weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann», wird Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei Hoffenheim, zitiert.

Lenz selbst sagt: «Die Gespräche mit der TSG waren von Anfang an sehr überzeugend und wertschätzend. Hoffenheim ist bekannt dafür, jungen Spielern hervorragende Bedingungen zu bieten und sie zu entwickeln. Zudem steht der Klub für ambitionierten Fussball, in der nächsten Saison sogar international. Ich freue mich sehr darauf, künftig das TSG-Trikot zu tragen.»

Im Kraichgau trifft Lenz in der kommenden Spielzeit auf drei weitere Schweizer – neben den schweizerisch-kosovarischen Doppelbürgern Leon Avdullahu (22) und Albian Hajdari (23) wird ab Sommer auch Alessandro Vogt (21) für die TSG spielen. Im Gegensatz zu seinen drei künftigen Mitspielern absolvierte Lenz bislang aber noch kein Länderspiel für die Schweiz. Stattdessen spielt er für den deutschen Nachwuchs, zuletzt erhielt er dort im März sein erstes Aufgebot für die U21.

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