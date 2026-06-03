Noch während seiner aktiven Karriere wird Yann Sommer offenbar als Investor tätig: Zusammen mit Thomas Müller und Mats Hummels will der Ex-Nati-Goalie bei einem portugiesischen Erstligisten einsteigen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Sportlich läuft beim portugiesischen Klub Estrela Amadora nicht viel zusammen: Der Klub aus der Stadt Amadora, einem Vorort der Hauptstadt Lissabon, konnte in den drei Saisons seit dem Wiederaufstieg in die höchste portugiesische Spielklasse jeweils nur knapp die Klasse halten. Nun gibt es für den 15. der abgelaufenen Primeira-Liga-Saison aber Hoffnung auf einen Wandel: Es könnte zu einem Besitzerwechsel kommen.

Dabei mittendrin: Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (37). Wie die «Bild» berichtet, will der Inter-Keeper zusammen mit den deutschen Fussball-Stars Thomas Müller (36) und Mats Hummels (37), die sich mit Deutschland 2014 zum Weltmeister gekürt haben, den Verein übernehmen. Entsprechende Verhandlungen seien im Gang. Mit an Bord soll demnach auch eine Investoren-Gruppe sein. Das Ziel: Estrela Amadora in den Top 8 der portugiesischen Liga zu etablieren.

Zusammengebracht hat das illustre Trio offenbar Johannes Mösmang. Der 35-Jährige ist aktuell als Integrationstrainer bei den Bayern tätig, wo alle drei Spieler in ihrer Karriere unter Vertrag gestanden haben. Mösmang würde beim portugiesischen Klub dann auch eine Rolle in der Vereinsführung übernehmen, während Sommer, Müller und Hummels eher als strategische Investoren und Gesichter gegen aussen aufträten.