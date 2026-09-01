Zeqiri kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Bei Widzew Lodz war der 27-jährige Andi Zeqiri in dieser Saison bislang stets Dauergast auf der Tribüne. Deswegen erfolgt nun der Wechsel zu Standard Lüttich.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wie erwartet geht Andi Zeqiri (27) ab sofort wieder für Standard Lüttich auf Torejagd. Der polnische Klub Widzew Lodz und der belgische Verein haben sich auf einen Leihdeal bis Ende Saison inklusive Kaufoption geeinigt.

Für den 18-fachen Schweizer Nationalspieler Zeqiri ist es eine Rückkehr. In der Saison 2024/25 erzielte der Stürmer für Standard Lüttich zehn Tore und lieferte vier Vorlagen in 26 Einsätzen.

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