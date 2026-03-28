Auch der nächste Nati-Gegner verliert am Freitagabend. Für Norwegen setzt es gegen Holland eine knappe 1:2-Niederlage ab.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Schweizer Nati verliert am Freitagabend das Testspiel gegen Deutschland 3:4. Am Dienstag (18 Uhr) wartet nun Norwegen in Oslo auf das Team von Murat Yakin. Auch der nächste Nati-Gegner hat am Freitag getestet und eine knappe Niederlage eingezogen. Gegen Holland verlieren die Norweger 1:2.

Andreas Schjelderup bringt Norwegen nach 24 Minuten mit dem ersten Torschuss in Führung. Der Stürmer, der in Portugal bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht, lässt die holländischen Verteidiger stehen und trifft aus rund 14 Metern via Innenpfosten ins Tor.

Norwegen fast mit dem Ausgleich

Holland dreht danach auf und kommt mehrmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Schliesslich ist es Virgil van Dijk, der nach einer Ecke am höchsten steigt und unbedrängt zum Ausgleich einköpfelt. Das Heimteam bleibt danach weiter am Drücker. Nach der Pause drehen die Holländer das Spiel. Tijjani Reijnders netzt freistehend aus zehn Metern eiskalt ein.

Die Norweger kommen erst in der Schlussphase wieder ins Spiel und fast noch zum Ausgleich. Jörgen Strand Larsen schliesst per Hacke ab, Holland-Goalie Bart Verbruggen hält den Ball jedoch sicher fest. An der Niederlage Norwegens ändert sich somit nichts mehr. Somit startet auch der nächste Nati-Testspielgegner mit einer Pleite ins WM-Jahr.