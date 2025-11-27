DE
FR
Abonnieren

Vor Bekanntgabe des Spielplans
Schon zwei Millionen WM-Tickets verkauft

Seit knapp drei Monaten läuft der Ticketverkauf für die WM 2026 in Nordamerika. Laut Fifa sind in dieser Zeit bereits zwei Millionen Karten abgesetzt worden – trotz hoher Preise und Einreisebeschränkungen.
Publiziert: 15:31 Uhr
|
Aktualisiert: 15:32 Uhr
Kommentieren
1/5
Die Fifa um Präsident Gianni Infantino zieht eine positive Bilanz zum Ticketverkauf für die Fussball-WM 2026. Bislang wurden fast zwei Millionen Tickets abgesetzt.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

  • Hohe Nachfrage nach WM-Tickets, besonders in den Austragungsländern, in England und Deutschland
  • Fast zwei Millionen Tickets bereits verkauft, Fans aus 212 Ländern
  • Hohe Preise und Einreiseverbote geben zu reden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am grössten scheint die Vorfreude in England und Deutschland zu sein: In diesen beiden grossen Fussballländern ist die Nachfrage nach Tickets für die WM im kommenden Sommer wie auch in den drei Austragungsländern USA, Kanada und Mexiko besonders hoch, wie die Fifa in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt hätten sich Fans aus 212 Ländern und Gebieten ein Ticket gesichert.

Aus diesem Grund zieht der Weltfussballverband eine positive Bilanz zu den ersten beiden Verkaufsphasen, die seit Mitte September laufen: Bislang seien fast zwei Millionen Tickets verkauft worden. Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der WM, spricht gar von einem «weltweit immensen» Interesse. Und dieses könnte sich bald noch einmal steigern: Am 5. Dezember findet in der US-Hauptstadt Washington die Auslosung der WM-Gruppen statt, woraufhin das genaue Programm und die Spielorte der einzelnen Nationalteams bekannt sind.

Gleichzeitig informiert die Fifa über den weiteren Ticketing-Fahrplan: Ab dem 11. Dezember können sich Interessierte für die Zufallsziehung der dritten Phase anmelden und sich so für bestimmte Spiele bewerben. Voraussetzung dafür: eine Fifa-ID. Die Notwendigkeit einer Neu-Anmeldung gilt für alle Fans – also auch für diejenigen, die bereits bei der Frühticket-Ziehung an Bord waren.

Hohe Ticketpreise und Einreiseverbote

Die Meldung der Fifa zeigt: Offenbar trotzen die Fussball-Fans den negativen Stimmen rund um den WM-Kartenverkauf. Seit Beginn der ersten Phase wird vor allem über die hohen Preise geschrieben und diskutiert, wobei diese aufgrund des flexiblen Modells aber nicht gänzlich bekannt sind.

Mehr Fussball
Das musst du zur WM 2026 wissen
Nati wird wohl dabei sein
Das musst du zur WM 2026 wissen
Fifa-Präsident Infantino erklärt Kampf gegen Internet-Hass
Am Tag für Toleranz
Fifa-Präsident Infantino erklärt Kampf gegen Internet-Hass
Das steckt hinter den wahnsinnig hohen Preisen für WM-Tickets
Bis 900 Prozent teurer
Das steckt hinter wahnsinnig hohen Preisen für WM-Tickets
Darf Trump den US-Städten die WM-Spiele entziehen?
Mit Video
Fifa äussert sich zur Drohung
Darf Trump den US-Städten die WM-Spiele entziehen?

Ebenfalls zu reden gaben zuletzt Reisebeschränkungen für Personen aus einigen qualifizierten Ländern: Gemäss einer Verordnung von US-Präsident Donald Trump (79) gilt für Menschen aus Haiti und dem Iran ein vollständiges Einreiseverbot in die USA, das zwar nicht die Mannschaft selbst, aber deren Fans betrifft. Es ist wenig wahrscheinlich, dass Trump bis im kommenden Sommer von dieser Position abrückt. Dessen ist sich auch die Fifa bewusst und betont: «Spieltickets gewähren keine Einreise nach Kanada, Mexiko und in die USA.»

In diesem Artikel erwähnt
England
England
Deutschland
Deutschland
Ukraine
Ukraine
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        England
        England
        Deutschland
        Deutschland
        Ukraine
        Ukraine