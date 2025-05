Meister, Absteiger, Europacup-Helden: Noch sind längst nicht alle Fussball-Entscheidungen gefallen. Blick zeigt dir, wo auch in den nächsten Tagen noch Hochspannung zu erwarten ist.

Donnerstag, 22. Mai 2025

Super League: Die Schweiz macht den Auftakt zum Schluss-Feuerwerk der Saison. In der Relegation Group fallen die letzten Entscheidungen. GC steht mit dem Rücken zur Wand – gegen St. Gallen müssen dringend Punkte her. Auch Yverdon braucht gegen den FCZ auf jeden Fall einen Sieg. Winterthur kann sich mit einem Dreier gegen Sion aus eigener Kraft retten (alle Spiele ab 20.30 Uhr live auf Blick).

Bundesliga-Relegation: In der Bundesliga ist die reguläre Saison vorbei. Bleibt noch der Krimi um den Klassenerhalt in der Relegation. Heidenheim will die Klasse halten, Elversberg hingegen möchte Bundesliga-Geschichte schreiben und erstmals ins Oberhaus. Das Hinspiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Freitag, 23. Mai 2025



Serie A: Napoli kann mit einem Heimsieg gegen Cagliari zum vierten Mal den Scudetto, die italienische Meisterschaft, holen. Mit dabei ist der Schweizer Noah Okafor, auch wenn er bei Neapel bisher kaum zum Einsatz kam. Verhindern kann den Napoli-Titel nur Inter mit Goalie Yann Sommer. Die Mailänder haben einen Punkt Rückstand, brauchen also einen Ausrutscher vom Leader. Anpfiff ist bei beiden Spielen um 20.45 Uhr. Bei Punktgleichheit käme es zu einem Entscheidungsspiel.

Samstag, 24. Mai 2025

Super League: Basel ist Meister, aber dahinter ists noch heiss: Wer holt sich den Platz in der CL-Quali? Und geht Lugano am Ende im Kampf um den Europacup leer aus? Die letzte Runde der Meisterrunde wird um 18 Uhr angepfiffen.

DFB-Pokal: Drittligist Arminia Bielefeld steht sensationell im Final und trifft auf Bundesliga-Klub Stuttgart mit den Schweizern Fabian Rieder und Leonidas Stergiou (Anpfiff 20 Uhr). Trotz klarer Kräfteverhältnisse ist der Hype um das Spiel riesig. Noch nie gab es so viele Ticketanfragen für ein Endspiel des DFB-Pokals.

Champions-League-Final der Frauen: Barça gegen Arsenal – das Gigantenduell um Europas Krone (ab 18 Uhr). Und zwei Schweizerinnen sind mit dabei: Sydney Schertenleib (18) will mit den Katalaninnen die Titelverteidigung, Nati-Captain Lia Wälti (32) strebt die Krönung der Saison auf internationaler Bühne an.

La Liga: In Spanien wird der Abstiegskampf am letzten Spieltag entschieden (18.30 Uhr). Leganes braucht auf jeden Fall einen Dreier gegen das bereits abgestiegene Valladolid. Holt Espanyol Barcelona gegen das ebenfalls schon als Absteiger bekannte Las Palmas aber mindestens einen Punkt, ist die Rettung aufgrund des miesen Torverhältnises wohl futsch.

Promotion League: Hier geht schon am Nachmittag um 16 Uhr um alles: Kriens könnte mit einem Sieg gegen Grand-Saconnex den sportlichen Aufstieg in die Challenge League perfekt machen. Den Zentralschweizern wurde allerdings auch in zweiter Instanz die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse nicht erteilt. Bitter könnte der finale Spieltag für die U21 des FCZ enden. Die Zürcher sind aktuell auf dem letzten Platz und könnten ausgerechnet im Match gegen Rivale Basel absteigen.

Sonntag, 25. Mai 2025

Premier League: Im Kampf um die Plätze in der Königsklasse ists auf der Insel richtig eng. Nottingham und Chelsea stehen sich im Kampf ums CL-Ticket im Direktduell gegenüber. Forest muss auf jeden Fall gewinnen, um an den Londonern vorbeizukommen. Auch Fabian Schärs Newcastle braucht Punkte, um Platz 4 bis zum Schluss halten zu können. Der grosse Showdown beginnt in England um 17 Uhr.