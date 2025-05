Die Meisterschaft für die Boca Juniors ist vorbei. Die Mannschaft des Schweizer Nationalspielers Lucas Blondel scheidet in den Viertelfinals aus.

Nati-Spieler Blondel scheitert mit Boca in den Viertelfinals

1/2 Enttäuschung für die Boca Juniors. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Boca Juniors scheitern in der argentinischen Meisterschaft im Viertelfinal. Das Team mit dem Schweizer Nationalspieler Lucas Blondel verliert gegen Independiente 0:1.

Ein Treffer in der 64. Minute entscheidet die Partie im La Bombonera, der berühmten Heimstätte der Boca Juniors. Das Team aus dem Stadtteil La Boca in Buenos Aires muss ohne Captain Marcos Rojo in der Innenverteidigung auskommen, der mit Fieber ausfällt. Blondel, der im März sein Debüt als Schweizer Nationalspieler gegeben hat, spielt als Rechtsverteidiger über die volle Distanz.

Das Aus im Apertura-Turnier ist für Boca, das wie Rivale River Plate im Sommer an der Klub-WM teilnehmen wird, eine bittere Enttäuschung. Boca wäre im Halbfinal auf Huracan getroffen, das in der Qualifikation sechs Punkte weniger geholt hatte.