Ferencvaros steht in Ungarn vor dem siebten Meistertitel in Serie. Beim 3:0-Sieg in der zweitletzten Runde gehört der Schweizer Nationalspieler Stefan Gartenmann zu den Torschützen.

Gartenmann bringt sein Team gegen den Fehervar FC bereits in der 12. Minute auf die Siegerstrasse. Es ist der dritte Saisontreffer für den 28-jährigen Verteidiger, der im März sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft gab.

Dank des Sieges liegt Ferencvaros vor der Schlussrunde drei Punkte vor Puskas Academy. Das Team aus der Hauptstadt Budapest (+32) hat zusätzlich das klar bessere Torverhältnis als die Mannschaft aus Felcsut (+19).

Die letzte Runde wird am Samstag, 24. Mai, ausgetragen. Zwei Tage davor wird Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin das Aufgebot für die Testspiele gegen die USA und Mexiko im Juni bekanntgeben.