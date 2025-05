1/4 PSV Eindhoven ist holländischer Meister. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dank einer Aufholjagd in den letzten fünf Runden ist der PSV Eindhoven holländischer Meister. Mit einem 3:1-Sieg bei Sparta Rotterdam sichern sich die Eindhovener die Titelverteidigung.

Am 30. März schien in der Eredivisie eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Ajax besiegte PSV auswärts 2:0 und zog mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze davon. Doch mit dem 37. Titel vor Augen begann der Rekordmeister zu wackeln. Aus den vier Partien vor der Schlussrunde resultierten nur noch zwei Punkte, wodurch die Leaderposition verloren ging.

PSV, das nach der Niederlage gegen Ajax sieben Spiele in Folge gewann, startete mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde. In dieser behält die Mannschaft von Trainer Peter Bosz die Nerven. Daher nutzt Ajax der 2:0-Heimsieg gegen Twente nichts.

Für PSV ist es der 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte.