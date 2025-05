Schaffhausen und Kriens auch in zweiter Instanz ohne Lizenz

Die AC Bellinzona erhält in zweiter Instanz die Lizenz für die kommende Saison. Kriens und Schaffhausen gucken erneut in die Röhre.

1/4 Hakan Yakins FC Schaffhausen erhält auch in zweiter Instanz keine Lizenz. Foto: freshfocus

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nachdem dem FC Schaffhausen und dem SC Kriens Ende April die Lizenz für die Saison 2025/26 verweigert wurde, erhalten die beiden Klubs auch in zweiter Instanz keine Spielberechtigung für die kommende Spielzeit. Der AC Bellinzona wurde die Lizenz in zweiter Instanz erteilt. Alle anderen Super-League- und Challenge-Legaue-Vereine sowie Aufstiegskandidat Rapperswil-Jona haben die Spielberechtigung bereits in erster Instanz erhalten.

Die Rekursinstanz der Swiss Football League begründet ihren Entscheid mit «nicht erfüllten Kriterien im Bereich Finanzen oder aus verfahrenstechnischen Gründen».

Während der Abstieg der Schaffhauser mit Trainer Hakan Yakin bereits sportlich feststand, könnte die fehlende Lizenz den Aufstieg der Krienser verhindern. Die Luzerner spielen in der letzten Runde der Promotion League noch um einen Platz in der zweithöchsten Spielklasse. Kriens kündigte an, juristische Möglichkeiten zu prüfen, sollte man am Samstag den sportlichen Aufstieg schaffen. Eine Runde vor Schluss liegt der Klub einen Punkt hinter Leader Rapperswil-Jona.

Die AC Bellinzona muss sich um den Spielbetrieb in der Challenge League keine Sorgen mehr machen. «Vor der Rekursinstanz gelang es der AC Bellinzona, das Lizenzgesuch aufzubessern, um nun für die nächste Saison in der Challenge League spielberechtigt zu sein», schreibt die SFL in einer Medienmitteilung.

