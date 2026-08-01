Vier Tage nachdem Fifa-Präsident Gianni Infantino seine Pläne für eine Teilprivatisierung der WM dargelegt hat, folgt der Rückzieher. Der Druck aus Europa, Nord- und Mittelamerika und Asien war zu gross, nun erntet der Weltverband Spott.

So reagiert die Welt auf den Rückzieher von Fifa-Boss Infantino

So reagiert die Welt auf den Rückzieher von Fifa-Boss Infantino

Cédric Heeb Redaktor Sport

Deutschland

«Bild»: «Infantino knickt ein: Fifa gibt Investorenpläne auf»

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «Fifa gibt nach massivem Widerstand Investorenpläne auf»

Mehr zum Fifa-Rückzieher Milliardenpläne beerdigt Infantino kuscht nach Aufstand

Sport1: «Fifa gibt Investorenpläne auf – nach starkem Widerstand macht Fifa-Präsident Gianni Infantino einen Rückzieher»

«Süddeutsche Zeitung»: «Infantino stoppt Investorenpläne für Weltmeisterschaften – der massive Widerstand aus Europa und anderen Kontinenten zeigt Wirkung: Man werde die Idee nicht weiter verfolgen, erklärt der Fifa-Boss.»

n-tv: «Das Ende des Gianninismus: Was wird nun aus Infantino? Die Investorenpläne der Fifa rufen im Weltfussball viel Empörung und Widerstand hervor. Nun sagt Boss Gianni Infantino sein Vorhaben ab. Doch damit dürfte die Sache nicht ausgestanden sein.»

England

«The Sun»: «Gian regret this (dt.: Gian bereu das, Anm.d.Red.) – Fifa verwirft 15-Milliarden-Plan, nachdem die Fussballwelt in Wut entbrannte»

BBC: «Fifa beerdigt kontroversen WM-Investmentplan»

«The Independent»: «Fifa verwirft Plan zum Verkauf von WM-Anteil nach Boykott-Drohung»

«The Mirror»: «Die Fifa macht eine Kehrtwende bei ihren Plänen, die Weltmeisterschaft zu verkaufen»

«The Guardian»: «Fifa zieht nach heftiger Kritik zurück – Gianni Infantinos Vorschlag, Teile der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen, ist sensationell gescheitert.»

«Daily Mail»: «Infantino zieht den Stecker – Fifa-Präsident Gianni Infantino vollzieht eine peinliche Kehrtwende mit Plänen, die Weltmeisterschaft zu vermarkten. (...) Er hat eine demütigende Niederlage erlitten.»

Spanien

«Marca»: «Totale Niederlage für Infantino – sein Plan ist gescheitert.»

«Mundo Deportivo»: «Die Fifa rudert zurück! Angesichts der Flut an Kritik kündigt Präsident Infantino an, dass der Verband von seinem Vorhaben Abstand nimmt.»

«AS»: «Infantino gibt nach – ein globaler Rückschlag für den Fifa-Präsidenten, der sich durch eine Erklärung gezwungen sieht, beim Projekt ‹Fifa Forward Enterprise› zurückzurudern.

«El Pais»: «Die Fifa akzeptiert die Niederlage – der Fussball hat sich gegen die Millionen und die externen Akteure durchgesetzt, und die Fifa hat verloren.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Infantino macht einen Rückzieher – das Vorhaben, Anteile an der Weltmeisterschaft zu verkaufen, wurde aufgegeben.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Abrupte Kehrtwende! Fifa gibt Investorenpläne jetzt auf – Gianni Infantino knickt ein»

«oe24.at»: «Paukenschlag: Infantino knickt ein – Fifa gibt WM-Pläne auf»

Frankreich

«L'Équipe»: «Infantino gibt auf!»

«Le Figaro»: «Gianni Infantino kündigt den Rückzug des privaten Investitionsprojekts der Fifa an»

«Le Parisien»: «Unter Druck geraten: Infantino gibt seinen Plan für private Investoren in die Fifa auf»

USA

«New York Times»: «Die Fifa gibt ihre Pläne für private Investitionen in die Weltmeisterschaft auf, während Infantino um seine Zukunft kämpft.»