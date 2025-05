1/2 Riola Xhemaili hat im niederländischen Cupfinal mit Eindhoven das Nachsehen. Foto: ANTHONY ANEX

Darum gehts Riola Xhemaili verpasst mit PSV Eindhoven knapp den Cupsieg gegen Twente Enschede

Xhemaili stand in der Startelf

22-jährige Schweizerin erzielte zehn Tore in der Liga und zwei im Cup

Riola Xhemaili verpasst mit der PSV Eindhoven den Cupsieg knapp. Die vom VfL Wolfsburg an den holländischen Spitzenklub ausgeliehene Schweizer Nationalstürmerin unterlag im Final in Rotterdam Twente Enschede 1:2.

Xhemaili stand beim Kräftemessen mit dem härtesten Konkurrenten um den Meistertitel wie fast immer in dieser Saison in der Startelf. Mit zehn Toren in der Liga und zwei im Cup zahlt sich das PSV-Gastspiel für die 22-Jährige gleichwohl aus.