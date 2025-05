1/5 Die YB-Frauen stehen im Playoff-Final. Foto: keystone-sda.ch

Das Frauenteam des BSC Young Boys steht im Playoff-Final. Nach dem 3:1 im Hinspiel reicht den Bernerinnen im Rückspiel gegen den FC Zürich ein 1:1-Unentschieden.

Wie schon im Hinspiel bringt die Ungarin Borbala Dora Vincze die Zürcherinnen in Führung. Ein weiterer Treffer gelingt den Cupsiegerinnen, die in den Schlussminuten im Berner Wankdorf nach einer Notbremse von Briana Eads in Unterzahl agierten, anschliessend nicht mehr. Stattdessen erzielt Audrey Remy in der Nachspielzeit das 1:1. Ihr Weitschuss von hinter der Mittellinie landet im Netz, weil FCZ-Torhüterin Noemi Benz bei der Schlussoffensive mit in den gegnerischen Strafraum geeilt war.

Damit spielt Qualifikationssieger YB im Final, der am 10. und 17. Mai in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, um den Meistertitel. Es wäre der erste seit 2011. Der Gegner wird am Sonntag ermittelt: Der FC Basel, der das Hinspiel 2:1 gewann, empfängt um 13 Uhr GC. Die FCZ-Frauen verpassen hingegen erstmals seit der Einführung der Playoffs im Jahr 2022 den Final.