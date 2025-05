Die Chelsea-Frauen holen den sechsten Meistertitel in Serie. Die Blues profitieren damit von einem Ausrutscher von Lia Wältis Arsenal.

Chelsea-Frauen feiern sechsten Meistertitel in Serie

Chelsea-Frauen feiern sechsten Meistertitel in Serie

1/4 Chelseas Frauen sind wieder Meister. Foto: Chelsea FC via Getty Images

Die Fussballerinnen vom FC Chelsea haben sich zum sechsten Mal in Folge den englischen Meistertitel gesichert. Zwei Runden vor Schluss können die Londonerinnen an der Tabellenspitze nicht mehr eingeholt werden.

Die «Blues» feiern in der drittletzten Runde einen 1:0-Sieg bei Manchester United und profitieren vom Ausrutscher von Verfolger Arsenal. Die «Gunners», die am 24. Mai in Lissabon den Champions-League-Final gegen den FC Barcelona bestreiten, verloren mit Lia Wälti auf der Ersatzbank bei Noelle Maritz' Aston Villa 2:5.