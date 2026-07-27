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Squadra Azzurra versinkt im Chaos
Kaum da, schon wieder weg – Maldini-Knall in Italien

Milan-Legende Paolo Maldini sollte Italiens Fussball aus der Krise führen – doch seine Mission endet abrupt.
Publiziert: 20:36 Uhr
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Paolo Maldini (hier neben seiner Ehefrau Adriana Fossa) zieht die Konsequenzen daraus, dass ...
Foto: AP Photo/Nicola Marfisi
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Das war ein kurzes, rekordverdächtiges Intermezzo. Paolo Maldini (58), am 11. Juli vom italienischen Fussballverband als neuer Technischer Direktor der Squadra Azzurra bekanntgegeben, ist von seinem Posten bereits wieder zurückgetreten. Dies vermelden Sky Italia und Fussball-Insider Fabrizio Romano.

Somit gehts bei Italien, der einst so stolzen Fussballnation, wieder zurück auf Feld eins. Die letzten drei Weltmeisterschaften (2018, 2022 und 2026) verpasste der vierfache Titelträger allesamt. Jetzt steht man ohne Trainer, ohne Technischen Direktor und ohne Berater da. Denn neben Maldini hat Leonardo (56) den Bettel wohl ebenfalls hingeworfen.

Maldini wollte, dass Andrea Pirlo (47) die Squadra Azzurra als Chefcoach übernimmt. Dessen Rolle als globaler Botschafter des russischen Wettanbieters Fonbet sorgte allerdings intern für Unruhe. Am Sonntag informierte Verbandspräsident Giovanni Malago (67) Pirlo über die Absage – und das personelle Erdbeben war losgetreten.

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