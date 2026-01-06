Die «Gazzetta dello Sport» nimmt die Transfers unter die Lupe, die in der Serie A bisher nicht überzeugen konnten. Darunter sind auch zwei ehemalige FCB-Spieler und ein Schweizer U-Nationalspieler.

Cédric Heeb

Die italienische «Gazzetta dello Sport» ist bekannt dafür, schnell und knallhart auf Klubs oder Spieler draufzuschlagen, wenn es gerade nicht läuft. Das mussten in dieser Saison schon Yann Sommer (37) und Manuel Akanji (30) mit Inter erfahren, nachdem sie das Derby gegen die AC Milan verloren haben. Nun präsentiert die Zeitung die Floptransfers der Top-5-Teams der bisherigen Saison.

Inter

Bei den Nerazzurri fällt Ex-FCB-Spieler Andy Diouf (22) durch. Der Franzose wechselte im Sommer für 20 Millionen Euro von Lens zu Inter, kam allerdings erst in neun Spielen zum Einsatz – und das nur gerade während insgesamt 180 Minuten. Ihm fehle es an Kontinuität, so das Verdikt der «Gazzetta».

AC Milan

Beim anderen Mailänder Klub wird allen voran Christopher Nkunku (28) als Flop eingestuft, der dem Bericht zufolge bereits wieder als Verkaufskandidat gelte: «Er kam in schlechter Form und hat da nicht rausgefunden.» Der frühere YB-Spieler Zachary Athekame (21) habe genau wie sein Aussenverteidiger-Kollege Pervis Estupiñán (27) «den Trainer nicht überzeugen können». Über Ardon Jashari (23), der kurz nach seinem Wechsel zu den Rossoneri einen Wadenbeinbruch erlitten hat und erst fünfmal auf dem Feld stand, wagt die Zeitung noch kein Fazit.

Napoli

Leihspieler Lorenzo Lucca (25, bei Udinese unter Vertrag) gehört zwar noch nicht den Vesuvstädtern, allerdings ist im Leihvertrag eine Kaufverpflichtung verankert, die bei gewissen sportlichen Parametern greift. Die Summe beliefe sich auf rund 30 Millionen (inklusive Boni). Angesichts dessen, dass der Stürmer in 20 Spielen erst zwei Tore erzielt hat und Romelu Lukaku (32) in Kürze von seiner Verletzung zurückkommt und Lucca damit wieder zum Nummer-3-Stürmer (hinter Rasmus Højlund) verdrängt, empfindet die Zeitung die drohende Ablösesumme als viel zu hoch.

Juventus Turin

Bei der Alten Dame ist der Sturm eingerostet. Loïs Openda (25, leihweise von Leipzig) und Jonathan David (25, ablösefrei von Lille) sind auf diese Saison hin zu Juve gekommen, haben in 20 respektive 24 Ligaspielen aber zusammen erst fünf Tore erzielt. Und auch bei den Bianconeri ist ein ehemaliger Basel-Profi bei den Flops: Edon Zhegrova (26) ist in seinen zwölf Joker-Einsätzen noch ohne Torbeteiligung.

AS Roma

Der Klub aus der Hauptstadt komplettiert die Top 5, hat der «Gazzetta» zufolge aber genau wie die anderen Teams Floptransfers getätigt. Der Ire Evan Ferguson (21) ist auf Leihbasis bei den Giallorossi (von Brighton), hat in 19 Spielen aber erst vier Tore geschossen. Ex-Leverkusen-Profi Leon Bailey (28) wurde von Aston Villa ausgeliehen und kommt in zehn Partien nur auf einen Assist. Die «Gazzetta» schreibt: «Er war nur selten zu sehen und die Zweifel an ihm nehmen von Woche zu Woche zu.»