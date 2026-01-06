DE
Zeitung mit Knallhart-Kritik
Ex-YB- und zwei Ex-FCB-Stars gehören zu Floptransfers der Serie A

Die «Gazzetta dello Sport» nimmt die Transfers unter die Lupe, die in der Serie A bisher nicht überzeugen konnten. Darunter sind auch zwei ehemalige FCB-Spieler und ein Schweizer U-Nationalspieler.
Publiziert: vor 26 Minuten
Darum gehts

  • «Gazzetta dello Sport» kritisiert Floptransfers der Top-5-Teams der Serie A
  • Ex-FCB-Spieler Andy Diouf spielte nur 180 Minuten in neun Spielen
  • Bei Juve fallen Edon Zhegrova und das neue Sturm-Duo durch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die italienische «Gazzetta dello Sport» ist bekannt dafür, schnell und knallhart auf Klubs oder Spieler draufzuschlagen, wenn es gerade nicht läuft. Das mussten in dieser Saison schon Yann Sommer (37) und Manuel Akanji (30) mit Inter erfahren, nachdem sie das Derby gegen die AC Milan verloren haben. Nun präsentiert die Zeitung die Floptransfers der Top-5-Teams der bisherigen Saison.

Inter

Bei den Nerazzurri fällt Ex-FCB-Spieler Andy Diouf (22) durch. Der Franzose wechselte im Sommer für 20 Millionen Euro von Lens zu Inter, kam allerdings erst in neun Spielen zum Einsatz – und das nur gerade während insgesamt 180 Minuten. Ihm fehle es an Kontinuität, so das Verdikt der «Gazzetta».

Andy Diouf ist bei Inter noch nicht auf Touren gekommen.
Foto: Inter via Getty Images

AC Milan

Beim anderen Mailänder Klub wird allen voran Christopher Nkunku (28) als Flop eingestuft, der dem Bericht zufolge bereits wieder als Verkaufskandidat gelte: «Er kam in schlechter Form und hat da nicht rausgefunden.» Der frühere YB-Spieler Zachary Athekame (21) habe genau wie sein Aussenverteidiger-Kollege Pervis Estupiñán (27) «den Trainer nicht überzeugen können». Über Ardon Jashari (23), der kurz nach seinem Wechsel zu den Rossoneri einen Wadenbeinbruch erlitten hat und erst fünfmal auf dem Feld stand, wagt die Zeitung noch kein Fazit.

Ein Tor hat Zachary Athekame für Milan erzielt, doch der Trainer sei noch zu wenig von ihm überzeugt, schreibt «Gazzetta».
Foto: Getty Images

Napoli

Leihspieler Lorenzo Lucca (25, bei Udinese unter Vertrag) gehört zwar noch nicht den Vesuvstädtern, allerdings ist im Leihvertrag eine Kaufverpflichtung verankert, die bei gewissen sportlichen Parametern greift. Die Summe beliefe sich auf rund 30 Millionen (inklusive Boni). Angesichts dessen, dass der Stürmer in 20 Spielen erst zwei Tore erzielt hat und Romelu Lukaku (32) in Kürze von seiner Verletzung zurückkommt und Lucca damit wieder zum Nummer-3-Stürmer (hinter Rasmus Højlund) verdrängt, empfindet die Zeitung die drohende Ablösesumme als viel zu hoch.

Könnte bei Napoli bald wieder nur der Nummer-3-Stürmer sein: Lorenzo Lucca.
Foto: Getty Images
Juventus Turin

Bei der Alten Dame ist der Sturm eingerostet. Loïs Openda (25, leihweise von Leipzig) und Jonathan David (25, ablösefrei von Lille) sind auf diese Saison hin zu Juve gekommen, haben in 20 respektive 24 Ligaspielen aber zusammen erst fünf Tore erzielt. Und auch bei den Bianconeri ist ein ehemaliger Basel-Profi bei den Flops: Edon Zhegrova (26) ist in seinen zwölf Joker-Einsätzen noch ohne Torbeteiligung.

Edon Zhegrova stand bei Juve noch nie in der Startelf und hat keine Torbeteiligung auf dem Konto.
Foto: Juventus FC via Getty Images

AS Roma

Der Klub aus der Hauptstadt komplettiert die Top 5, hat der «Gazzetta» zufolge aber genau wie die anderen Teams Floptransfers getätigt. Der Ire Evan Ferguson (21) ist auf Leihbasis bei den Giallorossi (von Brighton), hat in 19 Spielen aber erst vier Tore geschossen. Ex-Leverkusen-Profi Leon Bailey (28) wurde von Aston Villa ausgeliehen und kommt in zehn Partien nur auf einen Assist. Die «Gazzetta» schreibt: «Er war nur selten zu sehen und die Zweifel an ihm nehmen von Woche zu Woche zu.»

Die Zweifel an Leon Bailey bei der AS Roma steigen.
Foto: Getty Images
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
17
23
39
2
AC Mailand
AC Mailand
17
15
38
3
SSC Neapel
SSC Neapel
17
13
37
4
Juventus Turin
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rom
AS Rom
18
8
33
6
Como 1907
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
Bologna FC
17
8
26
8
Atalanta BC
Atalanta BC
18
2
25
9
Lazio Rom
Lazio Rom
18
4
24
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
18
1
23
11
FC Turin
FC Turin
18
-8
23
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
18
-11
22
13
US Cremonese
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
US Lecce
17
-11
17
17
Genua CFC
Genua CFC
18
-10
15
18
AC Florenz
AC Florenz
18
-10
12
19
Pisa SC
Pisa SC
18
-12
12
20
Hellas Verona
Hellas Verona
17
-15
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
Inter Mailand
Inter Mailand
AC Milan
AC Milan
Juventus Turin
Juventus Turin
AS Rom
AS Rom
Aston Villa
Aston Villa
SSC Neapel
SSC Neapel
Udinese Calcio
Udinese Calcio
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
FC Basel
FC Basel
OSC Lille
OSC Lille
RB Leipzig
RB Leipzig
Lens
Lens
Schweiz
Schweiz
