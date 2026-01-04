DE
FR
Abonnieren

Das lief in der Serie A
Drei Rote Karten – wilde Schlussphase zwischen Lazio und Napoli

Napoli schlägt Lazio im ersten Serie-A-Spiel des Sonntags ungefährdet. Für Aufsehen sorgt die Schlussphase, in der gleich drei Spiel die Rote Karte sehen.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/2
Napoli schlägt Lazio ungefährdet mit 2:0.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Lazio – Napoli 0:2

In der Schlussphase wird es im Duell zwischen Lazio und Napoli so richtig hitzig. Gleich drei Akteure muss Schiedsrichter Davide Massa in den letzten zehn Minuten des Feldes verweisen. Erst muss Lazio-Stürmer Tijjani nach einem Tritt gegen Buongiorno mit Gelb-Rot vom Platz (81.), dann kommt es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit zu einer Rudelbildung. Marusic und Mazzocchi attackieren sich und können auch von Napoli-Trainer Antonio Conte nicht gebändigt werden. Völlig zurecht schickt Massa beide Spieler mit glatt Rot vom Feld.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Am Resultat ändern diese Platzverweise nichts mehr. Napoli hat vor allem in der ersten Halbzeit klar die Oberhand und führt dank den Toren von Spinazzola (13.) und Rrahmani (32.) bereits zur Pause mit zwei Längen. Durch den auch im zweiten Durchgang ungefährdeten Sieg hält das Team von Conte den Anschluss an Spitzenreiter Milan. Lazio hingegen ist als Neunter im Mittelfeld der Tabelle gefangen.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
17
15
38
2
SSC Neapel
SSC Neapel
17
13
37
3
Inter Mailand
Inter Mailand
16
21
36
4
Juventus Turin
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rom
AS Rom
18
8
33
6
Como 1907
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
Bologna FC
16
10
26
8
Atalanta BC
Atalanta BC
18
2
25
9
Lazio Rom
Lazio Rom
18
4
24
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
18
1
23
11
US Cremonese
US Cremonese
0:0
18
-2
22
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
18
-11
22
13
FC Turin
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
US Lecce
17
-11
17
17
Genua CFC
Genua CFC
18
-10
15
18
Hellas Verona
Hellas Verona
16
-12
12
18
Pisa SC
Pisa SC
18
-12
12
20
AC Florenz
AC Florenz
0:0
18
-11
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
SSC Neapel
SSC Neapel
Lazio Rom
Lazio Rom
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SSC Neapel
        SSC Neapel
        Lazio Rom
        Lazio Rom
        Serie A
        Serie A