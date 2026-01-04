In der Schlussphase wird es im Duell zwischen Lazio und Napoli so richtig hitzig. Gleich drei Akteure muss Schiedsrichter Davide Massa in den letzten zehn Minuten des Feldes verweisen. Erst muss Lazio-Stürmer Tijjani nach einem Tritt gegen Buongiorno mit Gelb-Rot vom Platz (81.), dann kommt es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit zu einer Rudelbildung. Marusic und Mazzocchi attackieren sich und können auch von Napoli-Trainer Antonio Conte nicht gebändigt werden. Völlig zurecht schickt Massa beide Spieler mit glatt Rot vom Feld.
Am Resultat ändern diese Platzverweise nichts mehr. Napoli hat vor allem in der ersten Halbzeit klar die Oberhand und führt dank den Toren von Spinazzola (13.) und Rrahmani (32.) bereits zur Pause mit zwei Längen. Durch den auch im zweiten Durchgang ungefährdeten Sieg hält das Team von Conte den Anschluss an Spitzenreiter Milan. Lazio hingegen ist als Neunter im Mittelfeld der Tabelle gefangen.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
17
15
38
2
SSC Neapel
17
13
37
3
Inter Mailand
16
21
36
4
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rom
18
8
33
6
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
16
10
26
8
Atalanta BC
18
2
25
9
Lazio Rom
18
4
24
10
Sassuolo Calcio
18
1
23
11
US Cremonese
0:0
18
-2
22
12
Udinese Calcio
18
-11
22
13
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
17
-11
17
17
Genua CFC
18
-10
15
18
Hellas Verona
16
-12
12
18
Pisa SC
18
-12
12
20
AC Florenz
0:0
18
-11
10