Napoli schlägt Lazio im ersten Serie-A-Spiel des Sonntags ungefährdet. Für Aufsehen sorgt die Schlussphase, in der gleich drei Spiel die Rote Karte sehen.

Lazio – Napoli 0:2

In der Schlussphase wird es im Duell zwischen Lazio und Napoli so richtig hitzig. Gleich drei Akteure muss Schiedsrichter Davide Massa in den letzten zehn Minuten des Feldes verweisen. Erst muss Lazio-Stürmer Tijjani nach einem Tritt gegen Buongiorno mit Gelb-Rot vom Platz (81.), dann kommt es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit zu einer Rudelbildung. Marusic und Mazzocchi attackieren sich und können auch von Napoli-Trainer Antonio Conte nicht gebändigt werden. Völlig zurecht schickt Massa beide Spieler mit glatt Rot vom Feld.

Am Resultat ändern diese Platzverweise nichts mehr. Napoli hat vor allem in der ersten Halbzeit klar die Oberhand und führt dank den Toren von Spinazzola (13.) und Rrahmani (32.) bereits zur Pause mit zwei Längen. Durch den auch im zweiten Durchgang ungefährdeten Sieg hält das Team von Conte den Anschluss an Spitzenreiter Milan. Lazio hingegen ist als Neunter im Mittelfeld der Tabelle gefangen.

