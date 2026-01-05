Darum gehts
- Inter, Milan und Napoli kämpfen in Serie A um die Spitze
- Lens ist in Ligue sensationeller Spitzenreiter
- Arsenal hat Vorsprung in Premier League ausgebaut
Beginnen wir mit dem umkämpftesten Meisterrennen der Top-Ligen. In Italien lautet das Motto: Keine Fehler erlaubt. Denn die besten drei Teams liegen innerhalb von drei Punkten: Inter (39), Milan (38), Napoli (37). An jedem Spieltag kann sich die Spitze komplett auf den Kopf stellen. Und hätten Juventus (1:1 vs. Lecce) und die AS Roma (0:1 vs. Atalanta) am Samstag keine Punkte liegenlassen, wären sie noch näher am Spitzentrio dran. Aktuell liegen sie mit je 33 Punkten auf den Rängen vier und fünf.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
17
23
39
2
AC Mailand
17
15
38
3
SSC Neapel
17
13
37
4
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rom
18
8
33
6
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
17
8
26
8
Atalanta BC
18
2
25
9
Lazio Rom
18
4
24
10
Sassuolo Calcio
18
1
23
11
FC Turin
18
-8
23
12
Udinese Calcio
18
-11
22
13
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
17
-11
17
17
Genua CFC
18
-10
15
18
AC Florenz
18
-10
12
19
Pisa SC
18
-12
12
20
Hellas Verona
17
-15
12
Erleben wir in Frankreich wieder einmal eine Überraschung? Erstmals seit Lille in der Saison 2020/21 könnte der Meister nicht Paris Saint-Germain heissen – sondern Lens. Die Nordfranzosen, die erst ein einziges Mal Meister wurden (1998), liegen einen Zähler vor PSG und haben die letzten sieben Spiele gewonnen. Das erste Direktduell der Saison haben allerdings die Pariser für sich entschieden (2:0), das zweite steigt erst am 12. April. Ob Lens bis dahin die Pace aufrechterhalten kann? Übrigens: Seit 2013 ging der Ligue-1-Titel nur zweimal nicht an PSG. Neben Lille konnte 2017 Monaco die PSG-Vorherrschaft durchbrechen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
17
-20
12
Die grossen Erzrivalen gehen am Wochenende im Gleichschritt voran. Barça siegt am Samstag dank Goalie Joan Garcia (24), der gegen seinen Ex-Klub Espanyol Barcelona eine überragende Leistung zeigt. Im Vorfeld als «Judas» und «Ratte» beschimpft, läuft der Spanier zur Höchstform auf. «Der Auftritt grenzt an Science-Fiction», schreibt die «AS», Barça-Coach Hansi Flick (60) adelt ihn als «einen der besten Torhüter der Welt».
Real Madrid zieht am Sonntag dann mit einem 5:1-Sieg nach. Dabei gelingt den Königlichen etwas, was seit über 23 Jahren nicht mehr vorkam: Erstmals seit dem 21. September 2002 wurden bei einem Sieg mindestens drei Tore in einem Spiel von Spaniern erzielt. Damals waren es Doppeltorschütze Ivan Helguera, Guti und Raul, die beim 4:1-Sieg gegen Osasuna die Tore erzielten, am Sonntag sind Gonzalo Garcia mit einem Hattrick sowie Raul Asencio und Fran Garcia mit je einem Treffer erfolgreich. Deshalb bleibt die Tabellensituation unverändert: Barça (49) liegt vier Punkte vor Real (45).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
18
-5
20
12
CA Osasuna
18
-3
19
13
Deportivo Alaves
18
-6
19
14
Rayo Vallecano
18
-7
19
15
Real Sociedad
18
-4
18
16
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
18
-19
12
Da hat sich über die Festtage, Neujahr und das erste Wochenende des Jahres einiges getan. Leader ist zwar nach wie vor Arsenal, allerdings mit einem grösseren Polster als vor Weihnachten. Nach dem 17. Spieltag lagen die Gunners zwei Punkte vor Manchester City und drei vor Aston Villa. Drei Runden später haben beide Teams mit je 42 Zählern schon sechs Punkte Rückstand. ManCity gewann zwar gegen Nottingham, kam dann gegen Sunderland und Chelsea aber nicht über ein Remis hinaus. Aston Villa gewann zwei der drei Spiele, gegen Arsenal war der Klub aus Birmingham jedoch chancenlos (1:4). War der Jahreswechsel vorentscheidend für die Meisterschaft?
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City
20
26
42
3
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United
20
4
31
7
Brentford FC
20
4
30
8
FC Sunderland
20
2
30
9
Newcastle United
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion
20
3
28
11
FC Fulham
20
-1
28
12
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur
20
4
27
14
Crystal Palace
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United
20
-20
14
19
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers
20
-26
6
Die Profis im deutschen Oberhaus pausieren seit dem Wochenende vor Weihnachten, die Lage in der Liga ist dementsprechend unverändert. Bayern München ist der klare Leader (41 Punkte), Borussia Dortmund ist der erste Verfolger mit 32 Zählern. Der BVB lanciert das neue Jahr am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt (20.30 Uhr).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8