In den Top-Ligen Europas gestalten sich spannende Meisterkämpfe. In Italien kann jeder Patzer die Tabellenspitze durcheinanderwirbeln, in Frankreich könnte es zur Sensation kommen. Und ist in England die Vorentscheidung gefallen?

Darum gehts Inter, Milan und Napoli kämpfen in Serie A um die Spitze

Lens ist in Ligue sensationeller Spitzenreiter

Arsenal hat Vorsprung in Premier League ausgebaut

Cédric Heeb Redaktor Sport

Serie A

Beginnen wir mit dem umkämpftesten Meisterrennen der Top-Ligen. In Italien lautet das Motto: Keine Fehler erlaubt. Denn die besten drei Teams liegen innerhalb von drei Punkten: Inter (39), Milan (38), Napoli (37). An jedem Spieltag kann sich die Spitze komplett auf den Kopf stellen. Und hätten Juventus (1:1 vs. Lecce) und die AS Roma (0:1 vs. Atalanta) am Samstag keine Punkte liegenlassen, wären sie noch näher am Spitzentrio dran. Aktuell liegen sie mit je 33 Punkten auf den Rängen vier und fünf.

Serie A 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 Inter Mailand 17 23 39 2 AC Mailand 17 15 38 3 SSC Neapel 17 13 37 4 Juventus Turin 18 8 33 5 AS Rom 18 8 33 6 Como 1907 17 11 30 7 Bologna FC 17 8 26 8 Atalanta BC 18 2 25 9 Lazio Rom 18 4 24 10 Sassuolo Calcio 18 1 23 11 FC Turin 18 -8 23 12 Udinese Calcio 18 -11 22 13 US Cremonese 18 -3 21 14 Cagliari Calcio 18 -6 18 15 Parma Calcio 17 -7 18 16 US Lecce 17 -11 17 17 Genua CFC 18 -10 15 18 AC Florenz 18 -10 12 19 Pisa SC 18 -12 12 20 Hellas Verona 17 -15 12 Champions League UEFA Europa League Conference League Qualifikation Abstieg

Ligue 1

Erleben wir in Frankreich wieder einmal eine Überraschung? Erstmals seit Lille in der Saison 2020/21 könnte der Meister nicht Paris Saint-Germain heissen – sondern Lens. Die Nordfranzosen, die erst ein einziges Mal Meister wurden (1998), liegen einen Zähler vor PSG und haben die letzten sieben Spiele gewonnen. Das erste Direktduell der Saison haben allerdings die Pariser für sich entschieden (2:0), das zweite steigt erst am 12. April. Ob Lens bis dahin die Pace aufrechterhalten kann? Übrigens: Seit 2013 ging der Ligue-1-Titel nur zweimal nicht an PSG. Neben Lille konnte 2017 Monaco die PSG-Vorherrschaft durchbrechen.

Ligue 1 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 RC Lens 17 18 40 2 Paris Saint-Germain 17 22 39 3 Olympique Marseille 17 19 32 4 OSC Lille 17 11 32 5 Olympique Lyon 17 8 30 6 FC Stade Rennes 17 5 30 7 RC Strasbourg Alsace 17 5 24 8 Toulouse FC 17 2 23 9 AS Monaco 17 -3 23 10 Angers SCO 17 -2 22 11 Stade Brestois 29 17 -4 22 12 FC Lorient 17 -9 19 13 Le Havre AC 17 -8 18 14 OGC Nizza 17 -10 18 15 Paris FC 17 -9 16 16 FC Nantes 17 -12 14 17 AJ Auxerre 17 -13 12 18 FC Metz 17 -20 12 Champions League Champions League-Qualifikation UEFA Europa League Conference League Qualifikation Relegation Play-Offs Abstieg

LaLiga

Die grossen Erzrivalen gehen am Wochenende im Gleichschritt voran. Barça siegt am Samstag dank Goalie Joan Garcia (24), der gegen seinen Ex-Klub Espanyol Barcelona eine überragende Leistung zeigt. Im Vorfeld als «Judas» und «Ratte» beschimpft, läuft der Spanier zur Höchstform auf. «Der Auftritt grenzt an Science-Fiction», schreibt die «AS», Barça-Coach Hansi Flick (60) adelt ihn als «einen der besten Torhüter der Welt».

Real Madrid zieht am Sonntag dann mit einem 5:1-Sieg nach. Dabei gelingt den Königlichen etwas, was seit über 23 Jahren nicht mehr vorkam: Erstmals seit dem 21. September 2002 wurden bei einem Sieg mindestens drei Tore in einem Spiel von Spaniern erzielt. Damals waren es Doppeltorschütze Ivan Helguera, Guti und Raul, die beim 4:1-Sieg gegen Osasuna die Tore erzielten, am Sonntag sind Gonzalo Garcia mit einem Hattrick sowie Raul Asencio und Fran Garcia mit je einem Treffer erfolgreich. Deshalb bleibt die Tabellensituation unverändert: Barça (49) liegt vier Punkte vor Real (45).

LaLiga 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 FC Barcelona 19 33 49 2 Real Madrid 19 24 45 3 Villarreal CF 17 18 38 4 Atletico Madrid 19 17 38 5 RCD Espanyol Barcelona 18 3 33 6 Real Betis Balompie 18 6 28 7 RC Celta de Vigo 18 4 26 8 Athletic Bilbao 19 -8 24 9 Elche CF 18 1 22 10 Getafe CF 18 -9 21 11 Sevilla FC 18 -5 20 12 CA Osasuna 18 -3 19 13 Deportivo Alaves 18 -6 19 14 Rayo Vallecano 18 -7 19 15 Real Sociedad 18 -4 18 16 RCD Mallorca 18 -6 18 17 FC Girona 18 -17 18 18 Valencia CF 18 -13 16 19 Levante UD 17 -9 13 20 Real Oviedo 18 -19 12 Champions League UEFA Europa League Conference League Qualifikation Abstieg

Premier League

Da hat sich über die Festtage, Neujahr und das erste Wochenende des Jahres einiges getan. Leader ist zwar nach wie vor Arsenal, allerdings mit einem grösseren Polster als vor Weihnachten. Nach dem 17. Spieltag lagen die Gunners zwei Punkte vor Manchester City und drei vor Aston Villa. Drei Runden später haben beide Teams mit je 42 Zählern schon sechs Punkte Rückstand. ManCity gewann zwar gegen Nottingham, kam dann gegen Sunderland und Chelsea aber nicht über ein Remis hinaus. Aston Villa gewann zwei der drei Spiele, gegen Arsenal war der Klub aus Birmingham jedoch chancenlos (1:4). War der Jahreswechsel vorentscheidend für die Meisterschaft?

Premier League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 Arsenal FC 20 26 48 2 Manchester City 20 26 42 3 Aston Villa 20 9 42 4 Liverpool FC 20 4 34 5 Chelsea FC 20 11 31 6 Manchester United 20 4 31 7 Brentford FC 20 4 30 8 FC Sunderland 20 2 30 9 Newcastle United 20 4 29 10 Brighton & Hove Albion 20 3 28 11 FC Fulham 20 -1 28 12 Everton FC 20 -2 28 13 Tottenham Hotspur 20 4 27 14 Crystal Palace 20 -1 27 15 AFC Bournemouth 20 -7 23 16 Leeds United 20 -7 22 17 Nottingham Forest 20 -14 18 18 West Ham United 20 -20 14 19 Burnley FC 20 -19 12 20 Wolverhampton Wanderers 20 -26 6 Champions League UEFA Europa League Abstieg

2:53 Tottenham – Sunderland 1:1: Traumkombination lässt Spurs alt aussehen

3:05 Fulham – Liverpool 2:2: Alisson fliegt bei «Last Minute»-Traumkiste vergebens

Bundesliga

Die Profis im deutschen Oberhaus pausieren seit dem Wochenende vor Weihnachten, die Lage in der Liga ist dementsprechend unverändert. Bayern München ist der klare Leader (41 Punkte), Borussia Dortmund ist der erste Verfolger mit 32 Zählern. Der BVB lanciert das neue Jahr am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt (20.30 Uhr).