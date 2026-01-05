DE
Viel Spannung in den Meisterrennen der Top-Ligen
In Italien sind keine Fehler erlaubt – Sensation in Frankreich?

In den Top-Ligen Europas gestalten sich spannende Meisterkämpfe. In Italien kann jeder Patzer die Tabellenspitze durcheinanderwirbeln, in Frankreich könnte es zur Sensation kommen. Und ist in England die Vorentscheidung gefallen?
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Darum gehts

  • Inter, Milan und Napoli kämpfen in Serie A um die Spitze
  • Lens ist in Ligue sensationeller Spitzenreiter
  • Arsenal hat Vorsprung in Premier League ausgebaut
Serie A

Die beiden Schweizer Manuel Akanji (r.) und Yann Sommer sind mit Inter Leader – aber nur mit einem Punkt Vorsprung.
Beginnen wir mit dem umkämpftesten Meisterrennen der Top-Ligen. In Italien lautet das Motto: Keine Fehler erlaubt. Denn die besten drei Teams liegen innerhalb von drei Punkten: Inter (39), Milan (38), Napoli (37). An jedem Spieltag kann sich die Spitze komplett auf den Kopf stellen. Und hätten Juventus (1:1 vs. Lecce) und die AS Roma (0:1 vs. Atalanta) am Samstag keine Punkte liegenlassen, wären sie noch näher am Spitzentrio dran. Aktuell liegen sie mit je 33 Punkten auf den Rängen vier und fünf.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
17
23
39
2
AC Mailand
AC Mailand
17
15
38
3
SSC Neapel
SSC Neapel
17
13
37
4
Juventus Turin
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rom
AS Rom
18
8
33
6
Como 1907
Como 1907
17
11
30
7
Bologna FC
Bologna FC
17
8
26
8
Atalanta BC
Atalanta BC
18
2
25
9
Lazio Rom
Lazio Rom
18
4
24
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
18
1
23
11
FC Turin
FC Turin
18
-8
23
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
18
-11
22
13
US Cremonese
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
US Lecce
17
-11
17
17
Genua CFC
Genua CFC
18
-10
15
18
AC Florenz
AC Florenz
18
-10
12
19
Pisa SC
Pisa SC
18
-12
12
20
Hellas Verona
Hellas Verona
17
-15
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg

Ligue 1

Lens führt die Ligue 1 an – wird der Klub zum Sensationsmeister?
Erleben wir in Frankreich wieder einmal eine Überraschung? Erstmals seit Lille in der Saison 2020/21 könnte der Meister nicht Paris Saint-Germain heissen – sondern Lens. Die Nordfranzosen, die erst ein einziges Mal Meister wurden (1998), liegen einen Zähler vor PSG und haben die letzten sieben Spiele gewonnen. Das erste Direktduell der Saison haben allerdings die Pariser für sich entschieden (2:0), das zweite steigt erst am 12. April. Ob Lens bis dahin die Pace aufrechterhalten kann? Übrigens: Seit 2013 ging der Ligue-1-Titel nur zweimal nicht an PSG. Neben Lille konnte 2017 Monaco die PSG-Vorherrschaft durchbrechen.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
FC Metz
17
-20
12
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg

LaLiga

Joan Garcia hext den FC Barcelona zum Sieg, die Katalanen bleiben mit vier Punkten Leader.
Die grossen Erzrivalen gehen am Wochenende im Gleichschritt voran. Barça siegt am Samstag dank Goalie Joan Garcia (24), der gegen seinen Ex-Klub Espanyol Barcelona eine überragende Leistung zeigt. Im Vorfeld als «Judas» und «Ratte» beschimpft, läuft der Spanier zur Höchstform auf. «Der Auftritt grenzt an Science-Fiction», schreibt die «AS», Barça-Coach Hansi Flick (60) adelt ihn als «einen der besten Torhüter der Welt».

Drei Tore eines Spaniers wie die von Gonzalo Garcia am Sonntag gab es bei einem Real-Sieg zuletzt vor über 23 Jahren.
Foto: Europa Press via Getty Images

Real Madrid zieht am Sonntag dann mit einem 5:1-Sieg nach. Dabei gelingt den Königlichen etwas, was seit über 23 Jahren nicht mehr vorkam: Erstmals seit dem 21. September 2002 wurden bei einem Sieg mindestens drei Tore in einem Spiel von Spaniern erzielt. Damals waren es Doppeltorschütze Ivan Helguera, Guti und Raul, die beim 4:1-Sieg gegen Osasuna die Tore erzielten, am Sonntag sind Gonzalo Garcia mit einem Hattrick sowie Raul Asencio und Fran Garcia mit je einem Treffer erfolgreich. Deshalb bleibt die Tabellensituation unverändert: Barça (49) liegt vier Punkte vor Real (45).

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
18
-5
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
18
-6
19
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
15
Real Sociedad
Real Sociedad
18
-4
18
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
Real Oviedo
18
-19
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg

Premier League

Arsenal hat den Vorsprung ausgebaut – der erste Meistertitel seit 2004 winkt.
Da hat sich über die Festtage, Neujahr und das erste Wochenende des Jahres einiges getan. Leader ist zwar nach wie vor Arsenal, allerdings mit einem grösseren Polster als vor Weihnachten. Nach dem 17. Spieltag lagen die Gunners zwei Punkte vor Manchester City und drei vor Aston Villa. Drei Runden später haben beide Teams mit je 42 Zählern schon sechs Punkte Rückstand. ManCity gewann zwar gegen Nottingham, kam dann gegen Sunderland und Chelsea aber nicht über ein Remis hinaus. Aston Villa gewann zwei der drei Spiele, gegen Arsenal war der Klub aus Birmingham jedoch chancenlos (1:4). War der Jahreswechsel vorentscheidend für die Meisterschaft?

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City
Manchester City
20
26
42
3
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United
Manchester United
20
4
31
7
Brentford FC
Brentford FC
20
4
30
8
FC Sunderland
FC Sunderland
20
2
30
9
Newcastle United
Newcastle United
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
20
3
28
11
FC Fulham
FC Fulham
20
-1
28
12
Everton FC
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
20
4
27
14
Crystal Palace
Crystal Palace
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United
West Ham United
20
-20
14
19
Burnley FC
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
20
-26
6
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Traumkombination lässt Spurs alt aussehen
2:53
Tottenham – Sunderland 1:1:Traumkombination lässt Spurs alt aussehen
Alisson fliegt bei «Last Minute»-Traumkiste vergebens
3:05
Fulham – Liverpool 2:2:Alisson fliegt bei «Last Minute»-Traumkiste vergebens

Bundesliga

Bundesliga-Leader Bayern München hatte über die Festtage und Neujahr keine Spiele. Hier ackert Manuel Neuer (l.) im Training.
Die Profis im deutschen Oberhaus pausieren seit dem Wochenende vor Weihnachten, die Lage in der Liga ist dementsprechend unverändert. Bayern München ist der klare Leader (41 Punkte), Borussia Dortmund ist der erste Verfolger mit 32 Zählern. Der BVB lanciert das neue Jahr am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt (20.30 Uhr).

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
15
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FC Bayern München
FC Bayern München
RB Leipzig
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Bundesliga
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Espanyol Barcelona
Espanyol Barcelona
CA Osasuna
CA Osasuna
AS Monaco
AS Monaco
Serie A
Serie A
Inter Mailand
Inter Mailand
AC Milan
AC Milan
SSC Neapel
SSC Neapel
Juventus Turin
Juventus Turin
AS Rom
AS Rom
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Lens
Lens
OSC Lille
OSC Lille
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Ligue 1
Ligue 1
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Villarreal
Villarreal
Real Madrid
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
LaLiga
Premier League
Premier League
Manchester City
Manchester City
Aston Villa
Aston Villa
Chelsea
Chelsea
Liverpool
Liverpool
Arsenal
Arsenal
