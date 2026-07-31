Italiens Fussballlegende Baresi (†66) ist tot

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Italiens Fussball trauert. Legende Franco Baresi ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Erst am Donnerstag dementierte die AC Milan Falschmeldungen um seinen Tod, nun bestätigt der Klub diesen am Freitagmorgen. «Den Verlust eines Menschen bekanntzugeben, der das Herz und die Seele der AC Milan verkörperte, ist unglaublich schwer», heisst es auf der Homepage.

Während seiner ganzen Karriere spielte Baresi ausschliesslich für die AC Milan. Mit dem Klub wurde er sechsmal italienischer Meister, gewann zweimal den Europapokal der Landesmeister und einmal die Champions League. Über 700 Pflichtspiele hat Baresi für Milan absolviert, seine Rückennummer 6 wird beim norditalienischen Verein nicht mehr vergeben.

Für die italienische Nationalmannschaft lief Baresi 81 Mal auf. 1982 wurde er Weltmeister – wenn auch ohne selber auf dem Rasen zum Einsatz gekommen zu sein – und 1994 Vize-Weltmeister.

Der ehemalige Innenverteidiger, der zu den grössten Abwehrspielern überhaupt zählt, kämpfte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen. Vor einem knappen Jahr hat er sich operativ einen Knoten in der Lunge entfernen lassen.