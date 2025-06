Italienische Relegation nach Tumulten abgebrochen

Wüste Szenen in Italien. Fans von Salernitana sorgen für einen Spielabbruch, nachdem ihr Team in der Relegation zurückliegt. Der Abstieg am grünen Tisch steht bevor.

Spiel abgebrochen wegen Tumulten auf den Rängen

Salernitana verlor Hinspiel 2:0 und lag im Rückspiel nach 60 Minuten zurück

Björn Lindroos

Es ist ein Duell, das sich eigentlich nicht nach Zweitliga-Relegation anhört. Die italienischen Traditionsklubs Sampdoria Genua und Salernitana duellieren sich in den Entscheidungsspielen der Serie B um den Abstieg in die drittklassige Serie C.

Im Rückspiel kommts jetzt zu wüsten Szenen. Heimteam Salernitana verlor bereits das Hinspiel 2:0 und lag am Sonntagabend nach 60 Minuten mit demselben Ergebnis zurück, als es den Fans zu bunt wurde: Sie schmissen Rauchpetarden und Sitzschalen auf den Platz.

Schiedsrichter Daniele Doveri (47) versuchte zuerst noch, weiterspielen zu lassen, brach das Spiel aufgrund der Tumulte auf den Rängen dann aber ab und schickte die Teams vorzeitig unter die Dusche.

Für Salernitana ist der Spielabbruch das traurige Ende einer völlig missratenen Saison, in der der letztjährige Absteiger aus der Serie A eigentlich den Wiederaufstieg anvisierte. Jetzt wird das Spiel wohl am grünen Tisch entschieden – und Salernitana einmal durchgereicht.

Derweil kommt Sampdoria Genua mit einem blauen Auge davon. Das Team aus der Hafenstadt in Ligurien wendet den erstmaligen Absturz in die Drittklassigkeit gerade noch ab und geht kommende Saison wieder in der Serie B an den Start.