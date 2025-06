Skandal in den USA? Im Gruppenspiel der Klub-WM zwischen Real Madrid und Pachuca soll Antonio Rüdiger von einem Gegenspieler rassistisch beleidigt worden sein.

1/10 Antonio Rüdiger (l.) und Gustavo Cabral geraten aneinander. Foto: Getty Images

Björn Lindroos Redaktor Sport

Aufreger bei der Klub-WM in den USA. Beim Spiel von Real Madrid gegen den mexikanischen Verein Pachuca (3:1) kommts in den Schlussminuten zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Reals Verteidiger Antonio Rüdiger (32) gerät mit einigen Gegenspielern aneinander. Der Grund: Pachuca-Captain Gustavo Cabral (39) soll den Deutschen rassistisch beleidigt haben. Auch nach dem Schlusspfiff zoffen sich die Streithähne immer wieder, müssen von Mitspielern getrennt werden.

Reals neuer Trainer Xabi Alonso (43) nimmt seinen Spieler in Schutz. «Er hat uns gegenüber erklärt, dass es zu einem rassistischen Vorfall kam und das Fifa-Protokoll aktiviert wurde. Es wird untersucht. Wir glauben ihm. Das ist inakzeptabel», so der Spanier an der Pressekonferenz nach der Partie.

Falsch verstanden?

Derweil verteidigt sich Übeltäter Cabral selbst – und weist die Schuld von sich. Er sei lediglich falsch verstanden worden, so der Argentinier. Er habe ihn «Feigling» genannt, und das spanische Wort habe einer rassistischen Beleidigung geähnelt. Das habe er auch dem Schiedsrichter gesagt.

«Ich kenne ihn schon eine ganze Weile und habe im Zusammenhang mit Spielern von Pachuca noch nie von so etwas gehört», so Pachucas Trainer Jaime Lozano (46). Er werde dennoch mit seinem Spieler das Gespräch suchen.

Comeback nach Sperre und OP

Für Rüdiger war das Gruppenspiel in Charlotte eigentlich ein Grund zur Freude. Der Innenverteidiger gibt gegen Pachuca nach gut zwei Monaten und einer Knie-OP sein Comeback. Er wird in der 78. Minute eingewechselt.

Bei seinem letzten Spiel Ende April, dem Cupfinal gegen Barcelona, kam es ebenfalls zu einem Eklat rund um Rüdiger. Damals geriet der deutsche Nationalspieler mit den Schiedsrichtern aneinander und bewarf sie unter anderem von der Bank aus mit Gegenständen.

Der 32-Jährige wurde vom Verband gesperrt, in den deutschen Medien wurde Rüdigers Auftreten als «Schande» abgestempelt.