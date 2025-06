Benfica-Star schimpft wie ein Rohrspatz gegen seinen Trainer

1/5 Benficas Orkun Kökcü (r.) und sein Trainer Bruno Lage geraten an der Klub-WM aneinander. Foto: Getty Images

Darum gehts Benfica-Trainer und Spieler Kökcü geraten bei 6:0-Sieg in einen Streit

Kökcü verweigert Handschlag nach Auswechslung

Ersatzmann Renato Sanches trifft direkt nach seiner Einwechslung

Sich bei einem 6:0-Sieg gegen ein neuseeländisches Amateur-Team so zu verkrachen muss man erstmal schaffen. Beim jüngsten Auftritt von Benfica Lissabon gegen Auckland City bei der Klub-WM lieferten sich Trainer Bruno Lage (49) und Orkun Kökcü (24) ein heftiges Wortgefecht.

Kökcü wurde in der 62. Minute beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Der 24-Jährige reagierte verärgert und verweigerte seinem Trainer den Handschlag. Als der eingewechselte Renato Sanches (Ex-Bayern) nur eine Minute später das 3:0 erzielte, drehte sich der Coach zu Kökcü um und sprach mit vorgehaltener Hand zu seinem Spieler. Dies kam beim Türken gar nicht gut an. Der Nationalspieler sprang von der Ersatzbank auf und ging mit erhobenem Finger auf seinen Trainer zu.

Lage versuchte nach dem Spiel, die Situation zu entschärfen: «Er wollte gewinnen und mehr Tore schiessen, aber wir haben entschieden, dass Renato ins Spiel kommen sollte», erklärte er auf der Pressekonferenz. Er betonte Kökcüs sonst professionelles Verhalten und bezeichnete den Vorfall als «einmalige Sache».

Disziplinarische Massnahmen nicht erwartet

Daher scheinen disziplinarische Massnahmen gegen Kökcü unwahrscheinlich. «Er wollte gewinnen und mehr Tore schiessen, aber wir haben entschieden, dass Renato ins Spiel kommen sollte. Ich treffe die Entscheidungen, die ich treffen muss, egal um wen es sich handelt. Das habe ich schon mehrfach bewiesen», so der Portugiese, «im letzten Spiel haben wir mit Renato begonnen, und Kökcü kam später ins Spiel und hat uns geholfen.»

Für Benfica steht am Dienstagabend das entscheidende Gruppenspiel gegen den FC Bayern München an. Mit drei Punkten und sieben Toren Vorsprung auf Boca Juniors kämpft das Team um den Einzug ins Achtelfinale. Es bleibt abzuwarten, ob Kökcü nach dem Vorfall in der Startaufstellung stehen wird.