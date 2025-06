Der erste Spieltag der neuen Klub-WM ist durch, am Donnerstagabend bestritten bereits die ersten Teams ihre zweiten Gruppenspiele. Was fiel in den ersten Gruppenspielen auf und wie spielten die Schweizer?

1/6 Real Madrid kam beim Alonso-Debüt nicht über ein Unentschieden hinaus. Foto: Getty Images

Enttäuschende Topteams

Mit den Bayern, Juventus Turin und PSG landen gleich drei Teams hohe Siege in ihren ersten Gruppenspielen. Aber: Nicht alle Topteams konnten bisher überzeugen. Allen voran die Leistungen von Dortmund, Inter Mailand und Real Madrid liessen viel zu wünschen übrig. Gar richtig unter die Räder kam Atlético Madrid gegen PSG (0:4). Und mittlerweile erwischte es auch noch PSG, das in der Nacht auf Freitag gegen Botafogo tauchte.

Die neue Goalieregel

In der kommenden Saison soll sie auch in der Super League angewendet werden: die neue Zeitspielregel. Bereits jetzt gilt sie an der Klub-WM – und feierte in der Nacht auf Mittwoch Premiere.

Nach einer abgefangenen Flanke beim Stand von 1:0 in der Partie zwischen Ulsan HD und Mamelodi Sundowns versucht der Mamelodi-Torhüter Zeit zu schinden. Schiedsrichter Clement Turpin pfeift ab und entscheidet auf Eckball für Ulsan. Damit wendet der Franzose erstmals die Regel an, dass eine Ecke fällig wird, wenn der Torhüter den Ball länger als acht Sekunden in den Händen hält. Zwar zeigt Turpin den sich anbahnenden Entscheid an – trotzdem kommt der Eckball wie aus dem Nichts zu Stande.

Die Schweizer

Sechs Schweizer sind mit ihren Teams an der Klub-WM. Zu Einsätzen kamen aber nur die drei Torhüter Stefan Frei, Yann Sommer und Gregor Kobel. Gerade letztgenannter überzeugte, rettete den BVB gar vor einer Niederlage. Die drei Feldspieler Lucas Blondel, Manuel Akanji und Enrique Aguilar kamen bisher noch nicht zum Einsatz.

Das fehlende Interesse

Zwar klopfte sich die Fifa schon selbst auf die Schulter, aber: So richtig gross ist das Interesse am neuen Fifa-Flaggschiff bisher noch nicht. Kaum ein Stadion ist ausverkauft, viele Spielstätten sind gar nur zur Hälfte gefüllt. Ganz düster die Quote beim Spiel von Ulsan: Nur gerade 3412 von 25'500 möglichen Fans waren im Stadion – wobei einem Reporter vor Ort zufolge auch dies sehr grosszügig gezählt worden ist. Wie viele Menschen sich die Spiele am TV zu Gemüte führten, ist nicht bekannt. TV-Sender DAZN hat keine Zahlen veröffentlicht.

Die Youngster

Weil einige der Stars bereits über 50 Spiele in den Beinen haben, bekommen auch diverse Zukunftshoffnungen an dieser Klub-WM die Chance auf Spielzeit. Einige davon wussten gleich zu beeindrucken.

Senny Mayulu: Der PSG-Youngster, der sich schon mit seinem Joker-Tor im CL-Final ins Rampenlicht spielte. Gegen Atlético steht der 19-Jährige 25 Minuten auf dem Platz, dabei überzeugt er mit gefährlichen Offensivaktionen und einem Tor.

Franco Mastantuono: 63 Millionen Euro überweist Real Madrid für den 17-Jährigen an River Plate. An der Klub-WM steht er noch für den argentinischen Traditionsklub im Einsatz – und überzeugt. Das erste Tor seines Teams leitet er selbst ein.

Estêvão Willian: Auch er wechselt in Kürze nach Europa. Der baldige Chelsea-Akteur in Diensten von Palmeiras ist beim 0:0 gegen Porto bereits der offensive Taktgeber.

Jair Cunha: Der 1,98-Meter-Mann fällt beim Auftaktspiel nicht nur wegen seiner Körpergrösse auf. Der Innenverteidiger köpfelt Botafogo gegen Seattle in Front und überzeugt mit seiner Zweikampfstärke. Wird als nächster Rohdiamant auf dem Weg in die Premier League gehandelt.

Lennard Karl: Beim Stängeli der Bayern gegen Auckland gelingt dem 17-Jährigen zwar kein Skorerpunkt. Aber: Wegen seiner Dribblings und seiner auffälligen Art wird er gar schon als Mini-Robben bezeichnet.