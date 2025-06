Die Klub-WM in den USA wird von langen Spielunterbrechungen aufgrund von Gewitterwarnungen geplagt. Strikte US-Regelungen erfordern eine Evakuierung bei Blitzgefahr im Umkreis von 13 Kilometern. Diese Problematik könnte auch die WM 2026 treffen.

Darum wird an der Klub-WM ständig unterbrochen

Darum wird an der Klub-WM ständig unterbrochen

Szenario droht auch an der WM 2026

1/4 Weather Delay! Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Auckland City wurde über zwei Stunden unterbrochen. Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die Klub-WM überzeugt bislang nicht restlos. Die Stadien in den USA sind nur mässig gefüllt, dazu kommen immer wieder lange Unterbrüche. Die Partie zwischen Benfica Lissabon und Auckland City FC musste eine Pause von mehr als zwei Stunden einlegen. Die Portugiesen profitierten vom langen Unterbruch und schossen nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit gegen den Amateurklub (1:0) fünf weitere Tore.

Es war bereits das vierte Spiel an diesem Turnier, in dem die Spieler in die Kabine geschickt wurden und das Stadion geräumt werden musste, ehe der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Der Grund für die Unterbrüche ist schnell erklärt. Wegen Gewitterwarnungen dürfen die Partien nicht fortgesetzt werden.

Strikte US-Regelungen

Sobald in den USA bei einer Sportveranstaltung im Radius von 13 Kilometern um den Austragungsort Blitzgefahr besteht, müssen sich alle Personen vor einem potenziellen Einschlag in Sicherheit bringen. Die Spiele dürfen erst weitergeführt werden, wenn das Gewitter weitergezogen ist und innerhalb von 30 Minuten kein Blitz oder Donner im entsprechenden Radius mehr registriert wird.

Sollte es in der Wartezeit trotzdem noch einen Blitz geben, wird die Wartezeit von vorn gestartet. Das macht es nahezu unvorhersehbar, ob und wann eine Partie weitergespielt werden kann. Im Notfall kann die Veranstaltung auch ganz abgesagt werden. Das ist an dieser Klub-WM zum Glück noch nicht passiert.

Problem besteht auch an der WM 2026

Natürlich geht die Sicherheit der Fans vor, trotzdem müssen sich diese auch an der kommenden Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA auf solche Unterbrechungen gefasst machen. Der Grossevent findet nämlich in einem ähnlichen Zeitraum statt wie das jetzige Turnier, konkret vom 11. Juni bis 19. Juli.