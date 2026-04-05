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Später Turiner Jubel
Aebischers Pisa taumelt weiter dem Abstieg entgegen

Pisa verliert gegen Torino mit 0:1. Das Team von Michel Aebischer steht vor dem Fall in die Zweitklassigkeit.
Publiziert: 05.04.2026 um 21:12 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 21:14 Uhr
Michel Aebischer verliert mit Pisa gegen Torino mit 0:1. (Archivbild)
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Michel Aebischer taumelt mit Pisa weiter dem Abstieg entgegen. Die Toskaner verlieren gegen Torino knapp aber verdient mit 0:1.

Den goldenen Treffer für die Gäste aus dem Piemont erzielt der schottische Nationalspieler Che Adams in der 80. Minute. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit, in der Aebischer schon in der 14. Minute verwarnt wird, drehen die Turiner nach dem Seitenwechsel auf und kommen am Ende spät zu drei Punkten. 

Pisa, das von den letzten sieben Spielen sechs verloren hat, liegt weiterhin abgeschlagen am Tabellenende der Serie A. Auf das rettende Ufer fehlen neun Punkte. Noch sieben Runden bleiben zu spielen. 

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