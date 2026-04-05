Sommer und Akanji beenden mit Inter Negativtrend

Inter gewinnt das Serie-A-Topspiel gegen die AS Roma deutlich mit 5:2. Nach zuletzt schwachen Resultaten macht das Team von Yann Sommer und Manuel Akanji einen grossen Schritt in Richtung Scudetto.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Yann Sommer und Manuel Akanji feiern mit Inter gegen die AS Roma den ersten Sieg nach zuletzt drei sieglosen Partien (zwei Unentschieden) in der Serie A. Die Mailänder gewinnen deutlich mit 5:2.

Bis zur Pause ist das Spiel ausgeglichen. Den Blitzstart in Form des 1:0 durch Lautaro Martínez in der ersten Spielminute gleichen die Römer fünf Minuten vor dem Seitenwechsel mit einem Mancini-Kopfball aus. Dass Inter trotzdem mit einer knappen Führung in die Katakomben geht, verdankt es einem Traumtor von Hakan Calhanoglu. Der türkische Mittelfeldspieler, der für seine Distanzschüsse bekannt ist, haut den Ball aus fast 30 Metern unhaltbar in die Maschen.

Im zweiten Durchgang macht Inter dann kurzen Prozess. Mit unglaublicher Effizienz erhöhen Martínez, Marcus Thuram und Nicolò Barella bis zur 63. Minute auf 5:1. Der Treffer von Lorenzo Pellegrini ändert nichts mehr am deutlichen Heimsieg der Nerazzurri. Sommer und Akanji zeigen solide Auftritte, an den beiden Gegentoren sind sie nicht schuld.

Vorausgesetzt Stadtrivale Milan gewinnt am Ostermontag beim drittplatzierten Napoli, geht Inter mit sechs Punkten Vorsprung ins Titelrennen in den verbleibenden sieben Runden. Aber auch Napoli, das aktuell nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat als Milan, kann im Kampf um den Scudetto noch ein Wörtchen mitreden.

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