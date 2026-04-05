Sommer und Akanji beenden mit Inter Negativtrend

Yann Sommer und Manuel Akanji feiern mit Inter gegen die AS Roma den ersten Sieg nach zuletzt drei sieglosen Partien (zwei Unentschieden) in der Serie A. Die Mailänder gewinnen deutlich mit 5:2.
Bis zur Pause ist das Spiel ausgeglichen. Den Blitzstart in Form des 1:0 durch Lautaro Martínez in der ersten Spielminute gleichen die Römer fünf Minuten vor dem Seitenwechsel mit einem Mancini-Kopfball aus. Dass Inter trotzdem mit einer knappen Führung in die Katakomben geht, verdankt es einem Traumtor von Hakan Calhanoglu. Der türkische Mittelfeldspieler, der für seine Distanzschüsse bekannt ist, haut den Ball aus fast 30 Metern unhaltbar in die Maschen.
Im zweiten Durchgang macht Inter dann kurzen Prozess. Mit unglaublicher Effizienz erhöhen Martínez, Marcus Thuram und Nicolò Barella bis zur 63. Minute auf 5:1. Der Treffer von Lorenzo Pellegrini ändert nichts mehr am deutlichen Heimsieg der Nerazzurri. Sommer und Akanji zeigen solide Auftritte, an den beiden Gegentoren sind sie nicht schuld.
Vorausgesetzt Stadtrivale Milan gewinnt am Ostermontag beim drittplatzierten Napoli, geht Inter mit sechs Punkten Vorsprung ins Titelrennen in den verbleibenden sieben Runden. Aber auch Napoli, das aktuell nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat als Milan, kann im Kampf um den Scudetto noch ein Wörtchen mitreden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
31
-32
18