Sommer und Akanji beenden mit Inter Negativtrend

DE
FR
Abonnieren
Inter Mailand
Inter Mailand
5:2
AS Rom
AS Rom
Zum Fussball-Kalender
Inter Mailand
Inter Mailand
Beendet
5:2
AS Rom
AS Rom
Martinez 1', 52'
Calhanoglu 45'+2
Thuram 55'
Barella 63'
Mancini 40'
Pellegrini 70'
05.04.2026, 22:45 Uhr

90. Minute (+4)

Fazit:
Inter gelingt durch den 5:2-Heimsieg ein Befreiungsschlag, während die AS Rom einen rabenschwarzer Abend erwischt. Martínez feierte eine tolles Comeback und schoss seine Mannschaft direkt in Führung (1.). Mancini gelang nach einem Standard der Ausgleich (40.), doch Çalhanoğlu stellte per Traumtor die Pausenführung des Spitzenreiters sicher (45.+2). Nach dem Seitenwechsel fielen die Römer defensiv auseinander und bei den Treffern von Martínez (52.), Thuram (55.) und Barella (63.) fehlte teilweise jegliche Gegenwehr der Gäste. Pellegrini verkürzte nochmal, doch mehr als Ergebniskosmetik war dieses Tor am Ende nicht mehr (70.). Damit baut Inter die Führung auf Milan über Nacht auf neun Punkte aus, während das Team von Gian Piero Gasperini die deutliche Pleite in den nächsten Tagen zwangsläufig aufarbeiten muss. Danke fürs Mitlesen!

05.04.2026, 22:39 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+4)

Spielende

05.04.2026, 22:38 Uhr

90. Minute (+2)

Während einige Fans sich schon auf den Heimweg machen, haben sich die Akteure auf dem Feld auf das Ergebnis geeinigt. Die Kugel wird etwas lustlos hin- und hergeschoben.

05.04.2026, 22:36 Uhr

90. Minute

Das Spiel plätschert in der Schlussphase mit mehr Ballbesitz für die Gäste aus. Doch in Bedrängnis kommt der Spitzenreiter nicht mehr.

05.04.2026, 22:35 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

05.04.2026, 22:34 Uhr

87. Minute

Pellegrini übernimmt den Freistoss, doch sein Schlenzer über die Mauer fliegt rechts knapp am Winkel vorbei. Sommer hatte sich früh in die richtige Ecke orientiert und wäre im Ernstfall auch da gewesen.

05.04.2026, 22:33 Uhr

86. Minute

Dimarco verursacht zentral vor dem eigenen Strafraum durch einen plumpen Zweikampf mit Pisilli einen Freistoss. Was macht die Roma aus diesem aussichtsreichen Standard aus 20 Metern?

05.04.2026, 22:31 Uhr

83. Minute

Inters rundum erneuerter Angriff hat sich gut integriert und beschäftigt Roms verunsicherte Abwehr. Insbesondere Bonny ist seit seiner Einwechslung fast an jeder Kombination beteiligt.

05.04.2026, 22:26 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

81. Minute

Einwechslung bei AS Rom: Jan Ziółkowski

05.04.2026, 22:26 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

81. Minute

Auswechslung bei AS Rom: Mario Hermoso

Wichtiger Sieg im Titelkampf
Sommer und Akanji beenden mit Inter Negativtrend

Inter gewinnt das Serie-A-Topspiel gegen die AS Roma deutlich mit 5:2. Nach zuletzt schwachen Resultaten macht das Team von Yann Sommer und Manuel Akanji einen grossen Schritt in Richtung Scudetto.
Publiziert: 05.04.2026 um 22:45 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 22:51 Uhr
1/4
Manuel Akanji gewinnt mit Inter 5:2 gegen die AS Roma.
Foto: Inter via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Yann Sommer und Manuel Akanji feiern mit Inter gegen die AS Roma den ersten Sieg nach zuletzt drei sieglosen Partien (zwei Unentschieden) in der Serie A. Die Mailänder gewinnen deutlich mit 5:2.

Bis zur Pause ist das Spiel ausgeglichen. Den Blitzstart in Form des 1:0 durch Lautaro Martínez in der ersten Spielminute gleichen die Römer fünf Minuten vor dem Seitenwechsel mit einem Mancini-Kopfball aus. Dass Inter trotzdem mit einer knappen Führung in die Katakomben geht, verdankt es einem Traumtor von Hakan Calhanoglu. Der türkische Mittelfeldspieler, der für seine Distanzschüsse bekannt ist, haut den Ball aus fast 30 Metern unhaltbar in die Maschen.

Im zweiten Durchgang macht Inter dann kurzen Prozess. Mit unglaublicher Effizienz erhöhen Martínez, Marcus Thuram und Nicolò Barella bis zur 63. Minute auf 5:1. Der Treffer von Lorenzo Pellegrini ändert nichts mehr am deutlichen Heimsieg der Nerazzurri. Sommer und Akanji zeigen solide Auftritte, an den beiden Gegentoren sind sie nicht schuld. 

Vorausgesetzt Stadtrivale Milan gewinnt am Ostermontag beim drittplatzierten Napoli, geht Inter mit sechs Punkten Vorsprung ins Titelrennen in den verbleibenden sieben Runden. Aber auch Napoli, das aktuell nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat als Milan, kann im Kampf um den Scudetto noch ein Wörtchen mitreden. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
Pisa SC
31
-32
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
Pisa SC
31
-32
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Simone
Sozza
Italien
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80'018
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Inter Mailand
AS Rom
AS Rom
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        AS Rom
        AS Rom
        Serie A
        Serie A